Italijos rinktinė paskutinę minutę išplėšė įspūdingas lygiąsias prieš Kroatiją

Šių lygiųjų užteko tam, kad B grupėje italai finišuotų antroje vietoje. Tuo tarpu Kroatai su 2 taškais liko treti ir jų čempionatas čia greičiausiai ir baigėsi.

Pirmajame kėlinyje daugiau laiko kamuolį kontroliavo Kroatijos rinktinė (62 proc.), tačiau smūgių į vartų plotą daugiau atliko italai (2 smūgiai).

Pirmajame kėlinyje nežibėjo abi rinktinės. Nors geriausią progą susikūrė italai, bet jų pavojingą smūgį galvą atrėmė kroatų vartininkas.

Antrąjį kėlinį kur kas aktyviau pradėjo Kroatijos futbolininkai ir bandė ieškoti pirmojo rungtynių įvarčio. 55-ąją minutę jie gavo puikią progą šį tikslą įgyvendinti, kai užfiksavus kamuolio palietimą ranka teisėjas skyrė baudinį į Italijos vartus.

Visgi, Luka Modričiaus smūgį puikiai atrėmė Italų vartininkas. Nepaisant to, vos pasitaikius antrajai progai 57-ąją minutę būtent jis pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė kroatus į priekį (1:0).

Ir nors atrodė, kad L. Modričiaus pasaka tęsis ir Kroatijai B grupėje pavyks finišuoti antroje vietoje, visos jų viltys dužo jau per paskutinę teisėjo pridėtą minutę, kai M. Zaccagni gražiu smūgiu įpasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą (1:1).

Tiesa, Luka Modričius tapo vyriausiuoju futbolininku, pelniusiu įvartį Europos futbolo čempionatų istorijoje (38 metai ir 289 dienos).

Primename, kad Kroatijos futbolininkai pirmenybes pradėjo 3:0 pralaimėjimu prieš ispanus, o vėliau 2:2 sužaidė su albanais.

Tuo tarpu Italija 2:1 įveikė Albaniją ir 1:0 nusileido ispanams.

Rungtynių eiga:

Antras kėlinys:

90+8 min. NEĮTIKĖTINA! M. Zaccagni pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1!

90 min. Pridedamos papildomos 8 minutės.

87 min. Pavojingas Italijos rinktinės epizodas. Deja, Marcelo Brozovičiaus paduotas perdavimas komandos draugo nepasiekė.

81 min. Įvartį pelniusį L. Modričių pakeičia Lovro Majeris.

72 min. Giacomo Raspadori atliko baudos smūgį, tačiau kamuolys atsimušė į iš žaidėjų suformuotą sienelę.

70 min. Kroatijos rinktinės treneris atlieka keitimus. Luka Sucičių keičia Ivanas Perisičius, o Mateo Kovacičių pakeitė Luka Ivanusečius.

62 min. A. Bastoni atliko pavojingą smūgį galva, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.

57 min. Reaguodami į įvykius aikštėje italai atlieka keitimą. Keitimas vyksta tarp Federico Dimarco ir Federico Chiesa.

55 min. L. Modričius išnaudoja antrą šansą! ĮVARTIS! Baudinio nerealizavęs L. Modričius vos pasitaikius dar vienai progai ją išnaudoją ir išveda Kroatijos rinktinę į priekį (1:0).

54 min. Baudinį realizuoti bandė L. Modričius, tačiau Italijos rinktinės vartininkas atlieka puikų darbą ir apsaugo vartus.

52 min. Teisėjas pasinaudoja VAR peržiūra ir užfiksuoja, kad kamuolys buvo liestas ranka ir skiria baudinį į Italijos rinktinės vartus.

46 min. Keitimai abejose komandose. Kroatijos komandoje vietoje Mario Pasalico pasirodo Ante Budimiras, o Italijos – vietoje L. Pellegrini pasirodo Davide'as Frattesi.

Pirmas kėlinys:

Pirmas kėlinys baigėsi be įvarčių.

45 min. Teisėjas prideda papildomą žaidimo minutę.

31 min. L. Modričiaus smūgį sėkmingai atrėmė varžovas.

27 min. Alessandro Bastoni turėjo progą išvesti savo komandą į priekį, tačiau priešininkų vartininkas puikiai apgina vartus.

21 min. Mateo Retego smūgis galva, tačiau pelnyti įvarčio nepavyko.

13 min. Italams dažniau tenka gintis negu pulti. Italija suklydo ir kroatai turėjo puikų šansą greitai atakai, tačiau jo neišnaudojo.

11 min. Lorenzo Pellegrini smūgiavo galva, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

5 min. Pavojingas Luka Sučičiaus smūgis iš toli atliko, tačiau kamuolį atrėmė vartininkas.

1 min. Rungtynės prasidėjo!

🌍 | STARTING LINEUPS



Tonight's marquee clash in Group B is the one in Leipzig, between Croatia and Italy! 🇭🇷⚔️🇮🇹



Croatia desperately need a win tonight if they're to stay at the tournament, while for Gli Azzurri a point will do — we hope for a spectacle! 🤞#CROITA #EURO2024 pic.twitter.com/0y1ncrgeSG

REKLAMA

REKLAMA