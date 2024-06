Vienintelis ir nepakartojamas: Luka Modričius pagerino Europos čempionatų rekordą

Paskutinėse B grupės rungtynėse su Italija saugas 54-ą minutę nerealizavo teisėjo po VAR peržiūros skirto vienuolikos metrų baudinio, tačiau vos po minutės išpirko savo kaltę ir išvedė saviškius į priekį 1:0.

Rungtynių įrašas:

L. Modirčius pirmasis atsidūrė baudos aikštelėje po komandos draugo Ante Budimiro smūgiuoto ir vartininko Gianluigi Donnarummos atmušto kamuolio, kurį veteranui pavyko galingai nukreipti į vartų tinklą. Po šio epizodo L. Modričius ilgai nesikėlė nuo vejos ir kūkčiojo komandos draugų apsuptas.

Visgi Kroatija šių rungtynių nelaimėjo. Italai rezultatą išlygino 98 minutę, taip greičiausiai eliminuodama su 2 taškais grupėje likusius kroatus iš tolimesnės kovos dėl medalių.

Po rungtynių kroatui buvo įteiktas geriausio rungtynių žaidėjo apdovanojimas, o L. Modričiaus akyse buvo matyti ašaros.

Seeing Luka Modric cry is heartbreaking 💔



I genuinely have tears in my eyes pic.twitter.com/FFwS5YhyFt