Vienas geriausių pasaulio centro saugų šią vasarą gins savo šalies garbę galbūt paskutiniame jam Europos futbolo čempionate, kur Kroatija varžysis mirtininkų B grupėje kartu su Ispanijos, Italijos ir Albanijos rinktinėmis.

Šešerių metų tapo karo pabėgeliu

L. Modričius gimė 1985 m. Zadaro mieste, kuris buvo tuometinės Jugoslavijos teritorijoje. Kroato tėvai dirbo trikotažo fabrike, o jaunasis L. Modričius nuo pat vaikystės buvo mokomas ganyti avis.

REKLAMA

REKLAMA

Jo šeimos gyvenimas dramatiškai pasikeitė 1991 m., prasidėjus Kroatijos nepriklausomybės karui. L. Modričiaus senelį taip pat Luką ganant gyvulius žiauriai nužudė serbų monarchistai četnikai. Tuomet L. Modričius kartu su kitais šeimos nariais turėjo skubiai bėgti iš namų, kurie buvo padegti ir sulyginti su žeme.

REKLAMA

Tad vos sulaukęs šešerių L. Modričius pajuto, ką reiškia neturėti savo namų, tačiau būtent tada užgimė stipri ir nepaleidžianti meilė futbolui. Berniukas futbolą pradėjo žaisti netoli Zadaro miesto esančiose viešbučių aikštelėse, kur tuomet nuo karo glaudėsi jo šeima.

Ne viename apie karą duotame interviu Madrido „Real“ žvaigždė yra minėjęs, kad iki šiol ryškiai prisimena visus žiaurumus, kurie niekur neišnyko.

REKLAMA

REKLAMA

„Pamenu ne tik laidotuves, bet ir ankstesnius metus, kai daug laiko praleisdavau su seneliu. Tėvas tuo metu stengėsi mane apsaugoti nuo visų žiaurumų. Aišku, aš mačiau nerimą abiejų tėvų akyse, bet, būdamas vaikas, nesupratau, kas vyksta ir kas mums gresia. Jei akimirką ir pagalvodavau, kad gal kažkas bus negerai, tai jau kitą akimirką norėdavau tiesiog eiti žaisti su savo draugais“, – „The Guardian“ yra pasakojęs kroatas.

Su kitais kiemo vaikais treniruodamasis tuščiose automobilių aikštelėse L. Modričius dažnai girdėdavo granatų sprogimus ir pavojaus sirenas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Karas mane sustiprino, tai buvo labai sunkus laikas man ir mano šeimai. Aš nenoriu to neštis su savimi per visą gyvenimą, bet taip pat nenoriu to ir visai pamiršti“, – yra sakęs tituluočiausias visų laikų Kroatijos futbolininkas.

Karo sunkumai išugdė paprastą ir tyrą asmenybę, apie kurią tik geriausiais žodžiais atsiliepia visi su juo kada nors žaidę futbolininkai. Visgi netgi ir patyręs įvairių negandų, L. Modričius yra minėjęs, kad savo vaikystę laiko laiminga.

REKLAMA

„Tai buvo sunkūs laikai daugeliu atžvilgių ir aš išgyvenau tiek daug dalykų, bet apskritai, nepaisant visko, kas nutiko, ir visų mano šeimos randų, savo vaikystę prisimenu kaip laimingą. Mėgstu prisiminti tik teigiamus dalykus. Visada toks buvau, nes manau, kad taip yra lengviau“, – „Daily Mail“ yra sakęs jis.

Buvo nurašytas trenerių

„Daug žmonių yra man sakę, kad nesu pakankamai geras futbolui. Per mažas ir per silpnas“, – tai žodžiai, kuriuos dėdamas pirmuosius savo žingsnius futbolininko karjeroje iš trenerių ir aplinkinių girdėjo jaunasis Luka.

REKLAMA

Kad jam reikėjo nueiti sunku kelią, kad sulauktų pripažinimo futbole liudija ir faktas, kad jis nepraėjo atrankos Splito „Hajduk“ jaunimo akademijoje ir po to net buvo metęs futbolą.

Sūnaus talentą pastebėjęs jo tėtis darė viską, kad šis galėtų sportuoti geroje futbolo mokykloje ir tam, kad surinktų reikiamą sumą sūnaus mokslams, Lukos tėvas įsidarbino kariuomenėje orlaivių techniku.

Vėliau po 2 metų jis buvo priimtas į „Zadar“ futbolo klubo akademiją, kurios vadovai pastebėjo, jog berniukas turi išskirtinį talentą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šalia viešbučio buvusioje automobilių stovėjimo aikštelėje vienas berniukas nuolat spardydavo kamuolį. Jis buvo lieknas ir daug žemesnis nei jo bendraamžiai, bet jau tada matėsi, kad jis savo sugebėjimais išsiskiria iš kitų. Aišku, tuo metu nė vienas iš mūsų nebūtų galėjęs pagalvoti, kokio lygio žaidėjas iš jo išaugs“, – interviu yra sakęs Zadaro klubo vadovas Josipas Bajlo.

Vėliau L. Modričius žaidė Zagrebo „Dinamo“ klube, o 2008 m. jis iš „Dinamo“ persikėlė į Londono „Tottenham Hotspur“, kur sužaidė 4 solidžius sezonus ir 2012 m. sukirto rankomis su Madrido „Real“.

REKLAMA

2018 m. pranoko Ronaldo ir Messi

L. Modričius tiki, kad Kroatijos kova už nepriklausomybę skatina juos kovoti ir kitur, pavyzdžiui futbolo aikštėje. Nors apie savo karjeros pabaigą pats veteranas visada kalba nenoriai, tačiau futbolo ekspertai neabejoja, kad šis Europos čempionatas bus paskutinis geriausiam 2018 m. pasaulio futbolininkui.

Būtent tais metais FIFA prestižiniuose „The Best“ apdovanojimuose geriausiu planetos futbolininku nominavo L. Modričių, kuris tais metais su „Real“ laimėjo Čempionų lygą, o su Kroatijos rinktine pasiekė Rusijoje vykusio pasaulio čempionato finalą. Tuomet jis taip pat nutraukė nuo 2008 m. trukusį Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messi dominavimą šiuose rinkimuose.

REKLAMA

Lukos vedami kroatai įspūdingą žaidimą demonstravo ir prieš dvejus metus 2022 m. surengtame pasaulio čempionate, kur iškovojo bronzos medalius. Mūšyje dėl trečios vietos kroatai 2:1 įveikė pirmenybių išsišokėlį Maroką, o tame čempionate 37-erių L. Modričius pateko į savo šalies istoriją ir tapo vyriausiu visų laikų savo šalies futbolininku, žaidusiu pasaulio pirmenybėse.

Jam tai pat priklauso ir kitas įspūdingas rekordas – savo šalies garbę pasaulio čempionate jis yra gynęs trijuose skirtinguose dešimtmečiuose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ilgaamžiškumo paslaptis – begalinė meilė futbolui

Tai, kad L. Modričiaus meilė futbolui yra neišsemiama geriausiai rodo jo ilgaamžiškumas. Sulaukęs 38-erių aikštės vidurio generolas kaip ir portugalas Cristiano Ronaldo yra vis dar idealios sportinės formos, o žaisti rinktinėje ir aukoti savo kūną neatsisako niekada.

Klausiamas apie savo ilgaamžiškumo paslaptį L. Modričius visada pateikia panašų atsakymą.

„Aš tiesiog myliu futbolą ir tai yra dalykas, kuris stumia mane pirmyn“, – paprastą paaiškinimą dažniausiai pateikia jis.

REKLAMA

Buvęs Serbijos ir Juodkalnijos futbolo rinktinės kapitonas ir „Real“ sporto direktorius Predragas Mijatovičius yra geras L. Modričiaus ir jo šeimos draugas.

Viename interviu kalbėdamas apie L. Modričiaus ilgos ir sėkmingos karjeros paslaptį P. Mijatovičius išskyrė tai, kad jis niekada negyvena praeitimi.

„Luka yra labai netipiškas žaidėjas. Jis niekada negyvena praeitimi, visada ieško motyvacijos siekti daugiau. Tiesiog jo ambicijos yra kitokios ir jis niekada nėra laimingas – jis nori vis daugiau ir daugiau, – išskirtines Modričiaus savybes pabrėžė juodkalnietis. – Pagal visus futbolo parametrus, Luka prieš porą metų turėjo išeiti į pensiją. Bet tada matai jį žaidžiantį ir turi pasakyti, kad šiam vyrukui ne 38-eri, o 28-eris. Jis bėga kaip bėgęs, treniruojasi taip, kaip treniruodavosi ir anksčiau, visada aukojasi ir gyvena dėl futbolo“.

Kroatijos rinktinė, kurią treniruoja Zlatko Daličius, savo 26-erių žaidėjų sąraše, kurie vyks į Europos pirmenybes, turi ir daugiau veteranų.

Trisdešimtmečio slenkstį yra peržengęs puolėjas Ivanas Perisičius ir Andrėjus Kramaričius, taip pat saugai Mateo Kovačičius ir Marcelo Brozovičius.