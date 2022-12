Jautri akimirka: tėvo glėbyje iškovota bronza džiaugęsis 37-erių Modričius prasitarė apie planus rinktinėje

„Taip, tai galėjo būti mano paskutinės rungtynės pasaulio čempionate, bet nieko negaliu pasakyti. Labai džiaugiuosi visa savo karjera Kroatijos rinktinėje. Nežaisti Tautų lygoje būtų nesąmonė, o po jos žiūrėsime, kaip viskas susiklostys toliau. Tikrai noriu likti Tautų lygoje“, – teigė Madrido „Real“ saugas.

Kroatijos rinktinės talismanas ir žaidimo kūrėjas aikštės viduryje Katare turėjo atlaikyti milžinišką fizinį krūvį. Aikštėje jis iš viso praleido 663 minutes iš 690 galimų, o po mažojo finalo skubėjo džiaugtis su tribūnose jį palaikiusiu tėčiu Stipu Modričiumi.

Pasak kroatų legendos, ši pergalė planetos pirmenybėse leidžia jo šalį galutinai statyti prie pačių stipriausių pasaulio rinktinių ir rodo, kad 2018 m. pasiektas finalas nebuvo tik atsitiktinumas.

„Iškovotas antras medalis yra labai svarbus, nors mano svajonė buvo laimėti taurę, bet vis tiek esu labai laimingas. Patvirtinome, kad Kroatija turi puikią komandą su labai gera ateitimi. Pažiūrėsime, kas bus ateityje. Noriu žaisti Tautų lygoje ir tada žiūrėsime, kas nutiks. Norėjome patekti į finalą, bet nors ir nepavyko, grįšime namo kaip nugalėtojai, o tai irgi labai svarbu“, – pridūrė Modričius.

Luka Modric and his family are so wholesome 🥹❤️ pic.twitter.com/rEEQ9Art2r

L. Modričius gimė 1985 m. Zadare, tuometinės Jugoslavijos teritorijoje. Kroato tėvai dirbo trikotažo fabrike, o jaunasis L.Modričius nuo pat vaikystės buvo mokomas ganyti avis. Jo šeimos gyvenimas dramatiškai pasikeitė 1991 m., prasidėjus Kroatijos nepriklausomybės karui. L.Modričiaus senelį žiauriai nužudė serbų kariai, o berniukas kartu su kitais šeimos nariais turėjo skubiai bėgti iš namų. Jie vos spėjo tai padaryti, nes netrukus namas buvo padegtas.

Modričių šeima tapo pabėgėliais, kuriems dažnai tekdavo keisti gyvenamąją vietą. Lukos tėvas neramiu laikotarpiu įstojo į Kroatijos armiją, kur įsidarbino aeromechaniku. Tuo metu ant Zadaro krentančios bombos praktiškai buvo kasdienybė, o jaunasis Luka nuo niūrios kasdienybės bandydavo pasislėpti žaisdamas su futbolo kamuoliu.

❤️ | 37 year old Luka Modric poses with his family after leading Croatia to a 3rd place finish in the 2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CHv9XF5pUd

