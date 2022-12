Marokiečius išvarginę kroatai nurėškė bronzą pasaulio čempionate Katare

Rungtynės prasidėjo kiek netikėtais Maroko rinktinės trenerio Walido Regrago taktiniais sprendimais. Aukštai kroatus jų aikštės pusėje pradėję spausti marokiečiai parodė, kad šiame susitikime jie kovos tik dėl pergalės.

Tačiau jau 7-ą rungtynių minutę Afrikos atstovai prasižengė savo aikštės pusėje, o Kroatijos rinktinės gynėjas Josko Gvardiolas įspūdingu smūgiu galva po standartinės situacijos nuginklavo varžovų vartininką Yassine'ą Bounou ir išvedė Kroatijos rinktinę į priekį 1:0.

Šis įvartis leido J.Gvardiolai tapti jauniausiu Kroatijos rinktinės žaidėju, pasižymėjusiu pasaulio futbolo čempionato rungtynėse (20 metų ir 328 dienos).

