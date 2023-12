Solidus Luka Dončičius ir „Mavericks“ toliau žengia pergalingai

Luka Dončičius buvo geriausias laimėtojų gretose. Slovėnas pelnė net 35 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir blokavo 2 varžovų metimus. L. Dončičius pataikė 9 iš 21 metimo iš žaidimo ir 5 iš 10 tritaškių, įskaitant 1000-ąjį karjeros tritaškį ketvirtojo kėlinio pradžioje.

Dalasas lemiamo ketvirčio pradžioje pirmavo 21 tašku ir, nors „Grizzlies“ stengėsi pasivyti varžovus, „Mavericks“ nuolat stabdė Memfio bandymus atsitiesti.

Jarenas Jacksonas jaunesnysis „Grizzlies“ pelnė 41 tašką, o Desmondas Bane'as pridėjo dar 28 taškus.

Dalaso komanda žaidė be Kyrie Irvingo, kuris praleido pirmąsias rungtynes po penktadienio pergalėje prieš Portlandą patirto dešiniojo kulno sumušimo.

.@luka7doncic records his 1000th career three-pointer 🪄



He is the second-fastest player to 1,000 made👌s in NBA history. pic.twitter.com/kMhWwboeIW