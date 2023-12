Jonas Valančiūnas surinko dvigubą dublį ir padėjo „Pelicans“ nutraukti lyderių pergalių seriją

Taip buvo nutraukta šešių „Timberwolves“ pergalių serija. Įdomu tai, kad pastarąjį kartą ši komanda pralaimėjo taip pat lietuvio atstovaujamai komandai – Sakramento „Kings“ su Domantu Saboniu.

J. Valančiūnas pirmadienio mače pasižymėjo dvigubu dubliu. Per 35 minutes aikštelėje jis pelnė 14 taškų (5/8 dvit., 0/1 trit., 4/7 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

and-1 the JV way pic.twitter.com/Kc8hEWKGsB

Geriausias nugalėtojų gretose buvo Zionas Williamsonas, kuris sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, pelnydamas 36 taškus.

Po to, kai krepšininkas vidurio sezono turnyro pusfinalyje pelnė 13 taškų iš aštuonių metimų ir atkovojo tik tris kamuolius, jis tapo NBA analitikų pajuokos objektu, tačiau amerikietis įrodė, kad tai jam nė motais.

ZION HOW IN THE WORLD???????? pic.twitter.com/lQiCg0vfy9

Minesotai prireikė beveik keturių minučių, kad ketvirtajame ketvirtyje įmestų pirmuosius savo taškus. Tada tritaškį pataikė Mike’as Conley, kuris sumažino Naujojo Orleano persvarą iki 99:89.

„Timberwolves“ trumpam buvo priartėjusi iki 99:91, tačiau Z. Williamsonas pataikė dvitaškį su pražanga, o Brandonas Ingramas pataikė ir tritaškį su pražanga ir išvedė savo komandą į priekį jau dviženkliu skirtumu (104:91). Po to „vilkai“ nebekėlė grėsmės.

JV with the no look 👀 pic.twitter.com/XfPbczp6sE