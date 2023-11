Dvigubas Domanto Sabonio dublis padėjo „Kings“ įveikti konferencijos lyderius

Domantas Sabonis prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu. Lietuvis pelnė 15 taškų (6/14 dvit., 1/1 trit.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, Lietuvis aikštę dėl pražangų paliko likus 24 sekundėms, tačiau „Kings“ jau turėjo pergalę savo kišenėje.

„Kings“ pirmavo visą mačo laiką, išskyrus 79 pirmojo ketvirčio sekundes.

Praėjus mažiau nei trims minutėms po ilgosios pertraukos Nickeilas Alexanderis-Walkeris pataikė tritaškį ir priartino „Timberwolves“ iki vieno metimo (72:70), tačiau per likusį laiką jiems nepavyko pataikyti pakankamai tolimų metimų ir persverti rezultato savo pusėn.

Domas from d👌👌p!



The Kings are 5 of 7 from 3 so far tonight 🔥 pic.twitter.com/Wp5JLPTgS8