„Mavericks“ prarado Kyrie Irvingą: paaiškėjo traumos rimtumas

Krepšininkui diagnozuotas dešiniojo kulno sumušimas ir tikimasi, kad jis neilgam iškrito iš rikiuotės.

K. Irvingas traumą patyrė po to, kai ant jo užkrito komandos draugas Dwightas Powellas.

„Man viskas bus gerai“, - socialiniame tinkle rašė amerikietis.

To my Tribe and Family Members:

I appreciate all of the prayers, well -wishes, and messages 🤞🏾🪶

The unconditional Love shown from you all is truly appreciated.



I am feeling better than I was yesterday and for now, that’s all I can ask for. I’ll be fine.



Chief Hélà