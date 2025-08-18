Persvarą išbarstęs Butvilas patyrė skaudų pralaimėjimą „US Open“ kvalifikacijoje

E. Butvilas mačą pradėjo sėkmingiau. Jau trečiajame geime lietuvis atitrūko 40:0 ir susikūrė 3 „break pointus“. Lietuvis realizavo antrąją iš savo galimybių, laimėjęs apsikeitimą smūgiais prie tinklo (2:1). Deja, persvarą lietuvis prarado jau kitame geime, kai suteikė varžovui „break pointą“, o M. Gigante meistriškai „perkėlė“ kamuoliuką per lietuvį.
Penktajame geime E. Butvilas varžovo padavimų metu atitrūko 40:15, bet nerealizavo abiejų „break pointų“ (40:40). Čia pat lietuvis susikūrė ir trečią „break pointą“, o tada gavo „dovaną“ iš varžovo – M. Gigante padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo savo padavimų seriją, o tada sviedė raketę link savo krepšio (3:2). Devintajame geime M. Gigante savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo. E. Butvilas „set pointą“ realizavo pirmu bandymu, kai italas labai nesėkmingai sužaidė iš oro pribėgęs prie tinklo.
Antrojo seto pradžioje E. Butvilas po varžovo klaidos realizavo „break pointą“, o pats puikiai rinko taškus po savo padavimų ir atitrūko 3:0. E. Butvilo persvara galėjo būti ir dar didesnė, bet ketvirtajame geime jis nerealizavo „break pointo“. E. Butvilas problemų prisidarė nervingame septintame geime. Lietuvis 4 kartus nesugebėjo vienu tašku užbaigti geimo, tada suteikė varžovui du „break pointus“ ir italas realizavo vieną iš savo progų (4:3). E. Butvilo vargai tuo nesibaigė. Iš žaidimo ritmo išsimušęs lietuvis bandė save raminti, devintajame geime neutralizavo tris „break pointus“, bet čia pat suteikė ketvirtą tokią progą varžovui ir atsidūrė besivejančiojo vaidmenyje (4:5). Dešimtajame geime M. Gigante pirmu bandymu realizavo „set pointą“, o E. Butvilas setą užbaigė pralaimėdamas net 5 geimus paeiliui.
Lemiamą setą E. Butvilas pradėjo nuo „sausai“ pralaimėtos savo padavimų serijos. Penktajame geime M. Gigante susikūrė tris „break pointus“ ir dar labiau padidino pranašumą (1:4). Septintajame geime italas buvo per tašką nuo pergalės, bet E. Butvilui pavyko atlaikyti spaudimą (2:5). Aštuntajame geime M. Gigante neturėjo problemų savo padavimų metu ir įtvirtino pergalę.
E. Butvilas atliko 8 neatremiamus padavimus (varžovas – 0) ir dvigubai rečiau darė dvigubas klaidas (4 prieš 8). M. Gigante po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 75 proc. įžaistų kamuoliukų, o E. Butvilas – 63 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
M. Gigante Lietuvos teniso fanams yra gerai pažįstamas. Vos prieš keletą mėnesių italas ATP „Challenger“ turnyro Romoje (Italija) finale 6:2, 3:6, 6:4 įveikė Vilių Gaubą. Tąkart buvo žaidžiama ant grunto, tačiau daugiausiai titulų italas turi būtent ant kietos dangos. Ant jos italas yra laimėjęs 3 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus.
Reikia pažymėti, kad M. Gigante į JAV atvyko po ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje, kur susižeidė dešinįjį kelį ir nebaigė pirmojo rato mačo.
„US Open“ turnyre italui iki šiol labai nesisekdavo – jis abu kartus krito pirmajame kvalifikacijos rate. Tuo tarpu E. Butvilas „US Open“ vyrų kvalifikacijoje dalyvavo pirmą kartą karjeroje.
E. Butvilui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
