Rezultatyviausi Europos čempionatų žaidėjai: 6 lietuviai šimtuke ir kiek Jonui Valančiūnui trūksta taškų iki Arvydo Sabonio?

Vos keturiems žaidėjams per istoriją pavyko perkopti 1000 taškų ribą, o Jonui Valančiūnui iki Arvydo Sabonio trūksta 177 taškų. Norint jį pavyti ir Lietuvai žaidžiant maksimalias devynerias rungtynes artėjančiame Europos čempionate, jam reikėtų rinkti maždaug po 20 taškų vidurkį.
Į rezultatyviausių Europos čempionato žaidėjų šimtuką be J. Valančiūno ir A. Sabonio taip pat patenka Modestas Paulauskas, Artūras Karnišovas, Mantas Kalnietis ir Šarūnas Jasikevičius.
Pirmasis rezultatyviausių žaidėjų dešimtukas:
1. Pau Gasolis
Puolėjas / Vidurio puolėjas
Gimimo data: 1980-07-06
Taškai: 1183
Sužaista rungtynių: 58
Dalyvavo: 7 (2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017)
Medaliai: Aukso (2009, 2011, 2015), Sidabro (2003, 2007), Bronzos (2001, 2017)
Pau Gasolis užima pirmąją vietą visų laikų rezultatyviausiųjų sąraše, 2017 m. paskutiniame savo čempionate aplenkęs Tony Parkerį. Legendinis vidurio puolėjas su Ispanija per karjerą laimėjo tris Europos čempionato aukso medalius. P. Gasolis buvo pripažintas MVP 2009 ir 2015 m., kai tapo rezultatyviausiu žaidėju, taip pat pirmavo ir 2003 m. turnyre. Jis buvo išrinktas į simbolinį turnyro penketą visuose septyniuose savo pasirodymuose.
2. Tony Parkeris
Įžaidėjas
Gimimo data: 1982-05-17
Taškai: 1104
Sužaista rungtynių: 66
Dalyvavo: 8 (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
Medaliai: Aukso (2013), Sidabro (2011), Bronzos (2005, 2015)
Tony Parkeris 2015 m. tapo visų laikų rezultatyviausiu žaidėju, tačiau po dvejų metų jį aplenkė P. Gasolis. Prancūzijos legenda per aštuonis čempionatus sužaidė 66 rungtynes, o svarbiausias pasiekimas – čempionų titulas 2013 m. Tai buvo jau trečias jo kartas simboliniame turnyro penkete, kai jis per rungtynes rinko po 19 taškų. Prancūzas dar laimėjo sidabrą 2011 m. ir du bronzos medalius, antrasis iš jų iškovotas 2015 m. namuose.
3. Dirkas Nowitzki
Puolėjas
Gimimo data: 1978-06-19
Taškai: 1052
Sužaista rungtynių: 54
Dalyvavo: 7 (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015)
Medaliai: Sidabro (2005)
Dirkas Nowitzkis Vokietijai atstovavo septynis kartus, paskutinį sykį – 2015 m. Jis 2005 m. buvo pripažintas MVP, kai su 26,1 taško ir 10,6 atkovoto kamuolio vidurkiu atvedė Vokietiją į sidabrą Serbijoje ir Juodkalnijoje. Jis taip pat buvo rezultatyviausias žaidėjas 2001 ir 2007 m., o į simbolinį penketą buvo išrinktas tris kartus.
4. Nikos Galis
Atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1957-07-23
Taškai: 1031
Sužaista rungtynių: 33
Dalyvavo: 5 (1981, 1983, 1987, 1989, 1991)
Medaliai: Aukso (1987), Sidabro (1989)
Nikos Galis – vienas iš vos keturių žaidėjų, perkopusių 1000 taškų ribą ir tai padarė vos per 33 rungtynes. Jis buvo visų laikų rezultatyviausias Europos čempionato žaidėjas iki 2015 m. N. Galis net keturis kartus pirmavo pagal taškus, o 1987 m. iškovojo aukso medalį su Graikija, būdamas MVP ir rinkdamas po 37 taškus per rungtynes, tarp jų – 40 finale. 1989 m. jis iškovojo sidabrą su 35,6 taško vidurkiu.
5. Kamilis Brabenecas
Atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1951-02-04
Taškai: 918
Sužaista rungtynių: 60
Dalyvavo: 8 (1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985, 1987)
Medaliai: Sidabro (1985), Bronzos (1977, 1981)
Čekoslovakijos legenda Kamilis Brabenecas dalyvavo aštuoniose pirmenybėse nuo 1971 iki 1987 m. Jis iškovojo bronzą 1977 ir 1981 m., o 1985 m. padėjo komandai laimėti sidabrą, rinkdamas po 17,9 taško per rungtynes.
6. Miki Berkovičius
Puolėjas
Gimimo data: 1954-02-17
Taškai: 917
Sužaista rungtynių: 49
Dalyvavo: 7 (1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985)
Medaliai: Sidabro (1979)
Izraelio legenda Miki Berkovičius yra vienas rezultatyviausių žaidėjų istorijoje, keturiuose turnyruose iš eilės rinkęs po daugiau nei 20 taškų. 1979 m. Italijoje jis vedė savo rinktinę į sidabrą ir buvo pripažintas MVP su 22,6 taško vidurkiu.
7. Juanas Antonio San Epifanio
Puolėjas
Gimimo data: 1959-06-12
Taškai: 894
Sužaista rungtynių: 52
Dalyvavo: 8 (1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993)
Medaliai: Sidabro (1983), Bronzos (1991)
„Barcelona“ legenda Juanas Antonio San Epifanio per ilgą karjerą dalyvavo aštuoniose pirmenybėse. 1983 m. jis pateko į simbolinį penketą su 20,6 taško vidurkiu ir laimėjo sidabrą, o 1991 m. pridėjo bronzą.
8. Emiliano Rodriguezas
Puolėjas
Gimimo data: 1937-06-10
Taškai: 864
Sužaista rungtynių: 53
Dalyvavo: 7 (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971)
Medaliai: –
Emiliano Rodriguezas 1963 m. buvo pripažintas MVP, rinkdamas po 19,8 taško per rungtynes. Nors medalio laimėti nepavyko, du kartus jis vidutiniškai rinko po daugiau nei 20 taškų.
9. Radivojus Koračas
Puolėjas
Gimimo data: 1938-11-05
Mirtis: 1969-06-02
Taškai: 844
Sužaista rungtynių: 34
Dalyvavo: 4 (1959, 1961, 1963, 1965)
Medaliai: Sidabro (1961, 1965), Bronzos (1963)
Jugoslavijos legenda Radivojus Koračas debiutavo 1959 m., rinkdamas po 27,6 taško. 1961 m. jis tapo MVP ir laimėjo sidabrą, 1963 m. iškovojo bronzą, o 1965 m. dar vieną sidabrą. Per vos 34 rungtynes pelnė daugiau nei 800 taškų, kol tragiškai žuvo sulaukęs 30-ies.
10. Panagiotis Giannakis
Įžaidėjas
Gimimo data: 1959-01-01
Taškai: 769
Sužaista rungtynių: 58
Dalyvavo: 8 (1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995)
Medaliai: Aukso (1987), Sidabro (1989)
Panagiotis Giannakis buvo viena graikų žvaigždžių 1980-ųjų pabaigoje – laimėjo auksą 1987 m. ir sidabrą 1989 m. 1993 ir 1995 m. jis rinko beveik po 20 taškų per rungtynes, o vėliau tapo treneriu ir 2005 m. atvedė Graikiją į dar vieną titulą.
Lietuviai, esantys šimtuke:
22. Arvydas Sabonis
Vidurio puolėjas
Gimimo data: 1964-12-19
Taškai: 652
Sužaista rungtynių: 36
Dalyvavo: 5 (1983, 1985, 1989, 1995, 1999)
Medaliai: Aukso (1985), Sidabro (1995), Bronzos (1983, 1989)
Arvydas Sabonis laikomas legenda visoje Europoje. Jis iškovojo medalius tiek su SSRS, tiek su Lietuva. 1985 m. tapo Europos čempionu ir MVP, 1995 m. su Lietuva laimėjo sidabrą, rinkdamas po 21,8 taško ir 14,5 kamuolio. Į simbolinį penketą pateko tris kartus.
34. Modestas Paulauskas
Puolėjas
Gimimo data: 1945-03-19
Taškai: 572
Sužaista rungtynių: 39
Dalyvavo: 5 (1965, 1967, 1969, 1971, 1973)
Medaliai: Aukso (1965, 1967, 1969, 1971), Bronzos (1973)
Modestas Paulauskas – jauniausias MVP istorijoje, šį titulą gavęs 1965 m. būdamas 20-ies. Jis laimėjo keturis aukso medalius iš eilės su SSRS, o 1973 m. pridėjo bronzą. Visose penkiose pirmenybėse rinko dviženklį taškų vidurkį.
50. Artūras Karnišovas
Puolėjas
Gimimo data: 1971-04-27
Taškai: 492
Sužaista rungtynių: 27
Dalyvavo: 3 (1995, 1997, 1999)
Medaliai: Sidabro (1995)
Artūras Karnišovas dalyvavo tik trijose pirmenybėse, tačiau surinko beveik 500 taškų. Jis debiutavo 1995 m., rinkdamas po 19,8 taško ir iškovojo sidabrą. 1997 m. tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinėje su 20,7 taško vidurkiu.
Vidurio puolėjas
Gimimo data: 1992-05-06
Taškai: 475
Sužaista rungtynių: 41
Dalyvavo: 5 (2011, 2013, 2015, 2017, 2022)
Medaliai: Sidabro (2013, 2015)
Jonas Valančiūnas jau daugiau nei dešimtmetį yra vienas Lietuvos rinktinės ramsčių. Jis debiutavo 2011 m., o 2013 ir 2015 m. laimėjo sidabrą.
84. Mantas Kalnietis
Įžaidėjas
Gimimo data: 1986-09-06
Taškai: 434
Sužaista rungtynių: 40
Dalyvavo: 5 (2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
Medaliai: Sidabro (2013, 2015)
Mantas Kalnietis dalyvavo penkiuose Europos čempionatuose iš eilės. Jis buvo svarbus žaidėjas Lietuvos rinktinėje, kai 2013 ir 2015 m. buvo iškovoti sidabro medaliai.
98. Šarūnas Jasikevičius
Įžaidėjas
Gimimo data: 1976-03-05
Taškai: 405
Sužaista rungtynių: 45
Dalyvavo: 5 (1999, 2001, 2003, 2007, 2011)
Medaliai: Aukso (2003), Bronzos (2007)
Šarūnas Jasikevičius 2003 m. tapo MVP, kai atvedė Lietuvą į istorinį auksą, rinkdamas po 14 taškų ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo. Viso jis dalyvavo penkiose pirmenybėse, o 2007 m. pridėjo bronzą.
