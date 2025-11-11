Kęstutis Žadeikis ir Simona Milišauskaitė laimėjo finalinį Baltijos pulo lygos etapą Vilniuje

Vyrų pulo-9 varžybose triumfavo Kęstutis Žadeikis. Jis laimėjo visus 6 mačus, o finale 10:7 pranoko Ąžuolą Tadaravičių. Trečią vietą pasidalino Jokūbas Silantjevas ir latvis Aleksandras Horsunas.
Tarp moterų dominavo Simona Milišauskaitė. Ji laimėjo ne tik finalinį etapą, bet ir tapo viso sezono nugalėtoja bendroje įskaitoje. Finale Vilniuje S. Milišauskaitė 8:2 nepaliko vilčių estei Andrai King.
Trečią vietą Vilniuje dalinosi Raminta Petrėtytė ir Alberta Lukoševičienė.
Mini turnyre trečias liko Ą. Tadaravičius.
