  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kęstutis Žadeikis ir Simona Milišauskaitė laimėjo finalinį Baltijos pulo lygos etapą Vilniuje

2025-11-11 15:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 15:39

Vilniuje surengtas finalinis Baltijos pulo lygos etapas, kuriame čempionų titulus iškovojo du lietuviai.

„Mezz Cues Baltic Pool League“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Vilniuje surengtas finalinis Baltijos pulo lygos etapas, kuriame čempionų titulus iškovojo du lietuviai.

0

Vyrų pulo-9 varžybose triumfavo Kęstutis Žadeikis. Jis laimėjo visus 6 mačus, o finale 10:7 pranoko Ąžuolą Tadaravičių. Trečią vietą pasidalino Jokūbas Silantjevas ir latvis Aleksandras Horsunas.

Tarp moterų dominavo Simona Milišauskaitė. Ji laimėjo ne tik finalinį etapą, bet ir tapo viso sezono nugalėtoja bendroje įskaitoje. Finale Vilniuje S. Milišauskaitė 8:2 nepaliko vilčių estei Andrai King.

Trečią vietą Vilniuje dalinosi Raminta Petrėtytė ir Alberta Lukoševičienė.

Mini turnyre trečias liko Ą. Tadaravičius.

