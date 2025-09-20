Italijoje ir Švedijoje – lietuvių įvarčiai, „Genoa“ klubas rungtynėms registravo lietuvį, o Golubickas pralaimėjo Suomijos taurės finale

Kitose „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas vėl (antrose rungtynėse iš eilės) išlaikė sausus „Gubbio“ klubo vartus ir padėjo savo ekipai namuose 1:0 įveikti „Bra“ klubą.
Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse žaidė lietuvių duetas – Motiejus Šapola ir Ernestas Gudelevičius. Pastarajam tai buvo debiutas „Serie C“ lygoje, o abu lietuviai žaidė startinėje sudėtyje. M. Šapola žaidė 73 minutes, E. Gudelevičius – 87 minutes, o jų ginamas „Siracusa“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Crotone“ klubui.
Italijos „Serie A“ lygos rungtynėms „Genoa“ klubas registravo vartininką Ernestą Lysionok. 18-metis lietuvis liko ant suolo, o jo klubas išvykoje 1:2 nusileido „Bologna“ klubui.
Antroje Švedijos lygoje dar vieną įvartį pelnė lietuvis Tomas Kalinauskas. Krašto saugas žaidė 58 minutes, o pasižymėjo 39 minutę, įmušdamas antrą savo ekipos įvartį. Galiausiai jo ginamas „Kalmar“ klubas laimėjo net 4:0 prieš „Sandviken“ klubo žaidėjus.
Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 68 minutės bei 77 minutę atliko rezultatyvų perdavimą ir taip padėjo „Hartberg“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su „Wolfsberger“ klubu.
Šeštadienį Suomijos taurės finale lietuvis Paulius Golubickas žaidė tik nuo 84 minutės ir trofėjaus į viršų nekėlė. Jo ginamas Kuopio KuPS klubas finalą rezultatu 0:1 pralaimėjo Helsinkio HJK klubui.
Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas atrėmė tris varžovų smūgius, bet įvartį praleido ir jo ginamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo „Arges“ klubui.
Bahreino pirmenybėse vartininkas Džiugas Bartkus išlaikė vartus sausus ir padėjo „Al-Riffa“ klubui namuose 3:0 įveikti „Sitra“ klubą.
Armėnijos lygoje Matas Vareika žaidė po keitimo, o lietuvio atstovaujamas Jerevano „Pyunik“ klubas namuose 2:1 nugalėjo BKMA klubo žaidėjus.
Albanijos lygoje gynėjas Sigitas Olberkis liko ant „Elbasani“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:0 nugalėjo „Partizani“ ekipą.
Ketvirtoje Anglijos lygoje dėl traumos Jokūbas Mažionis žaidė tik 51 minutę, o gynėjo ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:3 pralaimėjo „Oldham“ klubui.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Larne“ klubui.
Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė 86 minutes, bet jis su Splito „Hajduk“ klubu namuose 0:2 nusileido Zagrebo „Dinamo“ klubui.
Antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė 60 minučių, o jo atstovaujamas Tosu „Sagan“ klubas namuose 4:2 įveikė „Kumamoto“ klubo žaidėjus
Artūras Dolžnikovas liko ant Olomouco „Sigma“ klubo suolo, o jo ekipa Čekijos pirmenybėse sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Teplice“ klubu, kuriame visas rungtynes žaidė gynėjas Nojus Audinis. Pastarasis 26 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.
Romualdas Jansonas dar nebuvo registruotas „Arouca“ klubo rungtynėms, kurias šįkart jo klubas išvykoje laimėjo rezultatu 2:1 prieš „Nacional“ klubą.
