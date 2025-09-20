Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Italijoje ir Švedijoje – lietuvių įvarčiai, „Genoa“ klubas rungtynėms registravo lietuvį, o Golubickas pralaimėjo Suomijos taurės finale

2025-09-20 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 23:09

Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje įvartį pelnė puolėjas Edgaras Dubickas. Visas rungtynes žaidęs lietuvis 57 minutę neįmušė paskirto baudinio, bet 62 minutę jau pasižymėjo iš žaidimo ir padėjo „Ternana“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Torres“ klubu.

Edgaras Dubickas (deš.) | Klubo nuotr.

Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje įvartį pelnė puolėjas Edgaras Dubickas. Visas rungtynes žaidęs lietuvis 57 minutę neįmušė paskirto baudinio, bet 62 minutę jau pasižymėjo iš žaidimo ir padėjo „Ternana“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Torres“ klubu.

REKLAMA
0

Kitose „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas vėl (antrose rungtynėse iš eilės) išlaikė sausus „Gubbio“ klubo vartus ir padėjo savo ekipai namuose 1:0 įveikti „Bra“ klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse žaidė lietuvių duetas – Motiejus Šapola ir Ernestas Gudelevičius. Pastarajam tai buvo debiutas „Serie C“ lygoje, o abu lietuviai žaidė startinėje sudėtyje. M. Šapola žaidė 73 minutes, E. Gudelevičius – 87 minutes, o jų ginamas „Siracusa“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Crotone“ klubui.

REKLAMA
REKLAMA

Italijos „Serie A“ lygos rungtynėms „Genoa“ klubas registravo vartininką Ernestą Lysionok. 18-metis lietuvis liko ant suolo, o jo klubas išvykoje 1:2 nusileido „Bologna“ klubui.

Antroje Švedijos lygoje dar vieną įvartį pelnė lietuvis Tomas Kalinauskas. Krašto saugas žaidė 58 minutes, o pasižymėjo 39 minutę, įmušdamas antrą savo ekipos įvartį. Galiausiai jo ginamas „Kalmar“ klubas laimėjo net 4:0 prieš „Sandviken“ klubo žaidėjus.

Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 68 minutės bei 77 minutę atliko rezultatyvų perdavimą ir taip padėjo „Hartberg“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su „Wolfsberger“ klubu.

Šeštadienį Suomijos taurės finale lietuvis Paulius Golubickas žaidė tik nuo 84 minutės ir trofėjaus į viršų nekėlė. Jo ginamas Kuopio KuPS klubas finalą rezultatu 0:1 pralaimėjo Helsinkio HJK klubui.

Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas atrėmė tris varžovų smūgius, bet įvartį praleido ir jo ginamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo „Arges“ klubui.

Bahreino pirmenybėse vartininkas Džiugas Bartkus išlaikė vartus sausus ir padėjo „Al-Riffa“ klubui namuose 3:0 įveikti „Sitra“ klubą.

Armėnijos lygoje Matas Vareika žaidė po keitimo, o lietuvio atstovaujamas Jerevano „Pyunik“ klubas namuose 2:1 nugalėjo BKMA klubo žaidėjus.

Albanijos lygoje gynėjas Sigitas Olberkis liko ant „Elbasani“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:0 nugalėjo „Partizani“ ekipą.

Ketvirtoje Anglijos lygoje dėl traumos Jokūbas Mažionis žaidė tik 51 minutę, o gynėjo ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:3 pralaimėjo „Oldham“ klubui.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose 0:2 pralaimėjo „Larne“ klubui.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė 86 minutes, bet jis su Splito „Hajduk“ klubu namuose 0:2 nusileido Zagrebo „Dinamo“ klubui.

Antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė 60 minučių, o jo atstovaujamas Tosu „Sagan“ klubas namuose 4:2 įveikė „Kumamoto“ klubo žaidėjus

Artūras Dolžnikovas liko ant Olomouco „Sigma“ klubo suolo, o jo ekipa Čekijos pirmenybėse sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Teplice“ klubu, kuriame visas rungtynes žaidė gynėjas Nojus Audinis. Pastarasis 26 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.

Romualdas Jansonas dar nebuvo registruotas „Arouca“ klubo rungtynėms, kurias šįkart jo klubas išvykoje laimėjo rezultatu 2:1 prieš „Nacional“ klubą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Artemijus Tutyškinas | Klubo nuotr.
Artemijus Tutyškinas išplėšė savo klubui tašką, Tomas Kalinauskas pasižymėjo Švedijoje
Titas Krapikas (centre) | Klubo nuotr.
Titas Krapikas debiutavo „Gubbio“ klube, Džiugas Bartkus – Bahreino pirmenybėse
Edgaras Dubickas | Organizatorių nuotr.
Edgaras Dubickas naujame klube debiutavo įmušdamas įvartį
Edgaras Dubickas | Organizatorių nuotr.
Edgaras Dubickas persikėlė į kitą Italijos klubą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų