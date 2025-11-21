Vilniuje dingo ukrainietis – po nusikaltimo prieš jį stoties rajone niekas vyro nebematė: prašo pagalbos

Kyrylo Furzikov požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų garbanotų plaukų, tamsiai rudų akių. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Pavelu Novoslavski, tel. +370 675 96485, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
