Vilniuje dingo ukrainietis – po nusikaltimo prieš jį stoties rajone niekas vyro nebematė: prašo pagalbos

2025-11-21 14:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 14:45

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai tikslina Ukrainos piliečio Kyrylo Furzikov (gim. 1992 m.) dingimo aplinkybes. Nustatyta, kad šių metų spalio d. užsienietis buvo apvogtas Vilniaus stoties rajone. Nuo minėtos dienos jo buvimo vieta nėra žinoma, su juo iki šiol nepavyksta susisiekti, o jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.

Policija BNS Foto

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kyrylo Furzikov požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų garbanotų plaukų, tamsiai rudų akių. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.

Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 6007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju PavelNovoslavski, tel. +370 675 96485, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

