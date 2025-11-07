 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Be žinios dingus 31-erių vyrui artimieji kreipiasi į visus: „Prašau pagalbos!“

2025-11-07 14:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 14:52

Pirmadienį Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, be žinios dingo jaunas vyras. Dingusiojo sesė socialiniuose tinkluose pasidalijo pagalbos šauksmu.

Vilniuje dingęs Lukas Doškus (nuotr. socialinių tinklų)

Jaunuolio giminaitė pasidalijo detalėmis, kur paskutinį kartą matė brolį bei aprašė, kaip jis atrodo.

REKLAMA

„Prašu pagalbos! Dingo mano brolis – 31 metų, apie 190 cm ūgio, šviesių plaukų. Paskutinį kartą matytas pirmadienį (lapkričio 3 d.) Vilniuje, Jeruzalės rajone. Nuo to laiko su juo nepavyksta susisiekti – telefonas išjungtas, į žinutes nereaguoja.

Jei kas nors jį matė ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, labai prašau susisiekti su manimi asmeniškai arba pranešti policijai numeriu 112 arba mano nr. 069002654

Kiekviena žinia gali būti labai svarbi! Pasidalinkite šiuo įrašu, kad pasiektų kuo daugiau žmonių“, – rašo dingusiojo artimoji.

