TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone dingo vyras: pareigūnai kreipiasi į visuomenę

2025-11-19 11:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 11:13

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Zigmunt Adamovič (gim. 1960 m.), praneša policija.

Dingo vyras (nuotr. Policijos)

0

Šių metų rugsėjo 11 d. šešiasdešimt penkerių metų amžiaus vyras išėjo iš Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro, Juodšilių sen., Valčiūnų k., ir iki šiol negrįžo. Jo buvimo vieta nežinoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dingusio vyro požymiai: apie 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų.

Asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Romualdą Moroz, mob. +370 603 62888, el. p. romuald.moroz@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

