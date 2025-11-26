Vienoje Lietuvos ligoninėje – vėl draudimas lankyti pacientus

Šįkart žinia apie tai pasidalino Rokiškio rajono ligoninė.
„Dėl padidėjusių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų Vidaus ligų profilio skyriuje (4 a.) laikinai draudžiamas pacientų lankymas.
Lankymas leidžiamas tik išskirtiniais atvejais, gavus skyriaus vedėjo ar gydančio gydytojo leidimą.
Siuntinius pacientams galima perduoti per skyriaus personalą, iškviečiant skambučiu, esančiu prie skyriaus durų“, – informacija socialiniame tinkle dalinosi įstaiga.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šį rudenį, kai buvo stebimas spartus COVID-19 atvejų augimas, jau buvo pranešimų apie ribojimus lankyti pacientus.
Sergamumas auga pamažu
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, lapkričio 17–23 d. (47-ąją metų savaitę) savaitę Lietuvoje bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (lapkričio 10–16 d.) jis buvo mažesnis – 542,75 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Tauragės apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
Dėl gripo į ligonines praėjusią savaitę buvo paguldyta 15 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 31. Vienam, sergančiam gripu, prireikė gydymo reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje. Mirčių nuo gripo ir COVID-19 fiksuota nebuvo.
Vienu metu – du skiepai
Kadangi sergamumas gripu kyla, todėl rizikos grupių asmenims, kurie dar nepasiskiepijo, specialistai rekomenduoja skiepų nuo gripo neatidėlioti. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami:
- 2–7 metų vaikai;
- 65 metų ir vyresni asmenys;
- visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosios.
Primenama, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų.
Lietuvos gyventojai gan aktyviai skiepijasi nuo sezoninio gripo, iš visų valstybės lėšomis į gydymo įstaigas pristatytų gripo vakcinų (208 502) sunaudota 48 proc.