 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Vienoje Lietuvos ligoninėje – vėl draudimas lankyti pacientus

2025-11-26 11:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 11:49

Pamažu augant sergamumui gripu ir kitomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis kai kurios ligoninės vėl skelbia apie laikinus ribojimus lankyti pacientus.

Ligoninė Fotodiena/Aleksandras Savickis

Pamažu augant sergamumui gripu ir kitomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis kai kurios ligoninės vėl skelbia apie laikinus ribojimus lankyti pacientus.

REKLAMA
2

Šįkart žinia apie tai pasidalino Rokiškio rajono ligoninė.

„Dėl padidėjusių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų Vidaus ligų profilio skyriuje (4 a.) laikinai draudžiamas pacientų lankymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lankymas leidžiamas tik išskirtiniais atvejais, gavus skyriaus vedėjo ar gydančio gydytojo leidimą.

REKLAMA
REKLAMA

Siuntinius pacientams galima perduoti per skyriaus personalą, iškviečiant skambučiu, esančiu prie skyriaus durų“, – informacija socialiniame tinkle dalinosi įstaiga.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šį rudenį, kai buvo stebimas spartus COVID-19 atvejų augimas, jau buvo pranešimų apie ribojimus lankyti pacientus.

Sergamumas auga pamažu

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, lapkričio 17–23 d. (47-ąją metų savaitę) savaitę Lietuvoje bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (lapkričio 10–16 d.) jis buvo mažesnis – 542,75 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

REKLAMA
REKLAMA

Mažiausias sergamumas buvo Tauragės apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).

Dėl gripo į ligonines praėjusią savaitę buvo paguldyta 15 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 31. Vienam, sergančiam gripu, prireikė gydymo reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje. Mirčių nuo gripo ir COVID-19 fiksuota nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienu metu – du skiepai 

Kadangi sergamumas gripu kyla, todėl rizikos grupių asmenims, kurie dar nepasiskiepijo, specialistai rekomenduoja skiepų nuo gripo neatidėlioti. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami: 

  • 2–7 metų vaikai;
  • 65 metų ir vyresni asmenys;
  • visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
  • socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • nėščiosios.  

Primenama, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų.

Lietuvos gyventojai gan aktyviai skiepijasi nuo sezoninio gripo, iš visų valstybės lėšomis į gydymo įstaigas pristatytų gripo vakcinų (208 502) sunaudota 48 proc.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
PolikliCOVID-19 nusinešė dar 3 žmonių gyvybes: štai kur sergančių daugiausiai nika (Živilės Večiorkutės nuotr./JP)
COVID-19 nusinešė dar 3 žmonių gyvybes: štai kur sergančių daugiausiai (7)
Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų