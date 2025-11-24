Skelbiant, kad į Lietuvą atkeliauja seniai regėtas sniego kiekis – skubus perspėjimas gyventojams

Kaip anksčiau pranešė naujienų portalas tv3.lt, lenkų orų modeliai rodo, kad pirmadienį vakare (apie 20 val.) visoje šalyje oro temperatūra laikysis žemiau 0 laipsnių.
Štai rytiniuose ir centriniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad orai laikysis ties -2–(-)1 laipsniais šalčio. Rytiniuose rajonuose numatoma, kad bus apie -1–0 laipsnių, tuo metu šiauriniuose šalies rajonuose bus apie -2–(-)1, o vakariniuose rajonuose laikysis apie -2–0 laipsnių.
Be to, pirmadienio vakarą prognozuojama, kad vietomis sulauksime ir nedidelio sniego. Šiek tiek pasnigti turėtų pietvakariniuose, pietiniuose, šiauriniuose ir šiaurės rytų rajonuose.
Antradienį vakare vietomis gausiai pasnigs
Antradienio naktį prognozuojama, kad vietomis turėtų snigti daugumoje šalies rajonų.
Tiesa, ryte (apie 10 val.) daugiau snigti turėtų jau tik šiaurinėje šalies dalyje.
Dienos metu nežymaus sniego sulauksime rytiniuose ir pietiniuose rajonuose.
Antradienio rytą taip pat prognozuojama, kad rytiniuose šalies rajonuose laikysis apie 0–1 laipsnių šilumos, panašiai bus ir šalies pietiniuose rajonuose.
Visgi vakare pietinėje ir rytinėje šalies dalyje turėtų pasnigti gerokai daugiau, o dalis sniego gali iškristi ir šiaurės rytų rajonuose.
Dar šilčiau turėtų būti centrinėje šalies dalyje, kur antradienio rytą bus apie 0–2 laipsnius šilumos. Tuo metu šalies šiauriniuose rajonuose bus apie 0–1 laipsnį šilumos.
O šalčiausia bus vakariniuose ir šiaurės vakarų rajonuose. Štai pajūryje temperatūra sieks apie -1–0 laipsnių, o šiaurės vakaruose gali atšalti ir iki -4 laipsnių šalčio.
Visgi dienos metu šalyje turėtų šiek tiek atšilti. Rytiniuose rajonuose ir toliau laikysis apie 0–2 laipsnius šilumos, pietiniuose – 0–1 laipsnį šilumos.
Kiek šilčiau bus šalies centre, kur bus apie 1–3 laipsnius šilumos, o šiauriniuose rajonuose oro temperatūra laikysis ties 0–2 laipsniais šilumos.
Šiek tiek atšils ir pajūryje, kur termometrų stulpeliai rodys apie 0–2 laipsnius šilumos, o žemiau 0 ribos gali būti tik šiaurės vakarų rajonuose, kur orai sieks apie 0–(-)2 laipsnius šalčio.
Antradienio vakare numatoma, kad rytiniuose ir pietiniuose rajonuose laikysis apie 0-1 laipsnis. Šalies centre bus apie 0-2 laipsniai šilumos.
Šiek tiek šalčiau bus šalies šiaurėje ir vakaruose, kur temperatūra turėtų siekti apie -1-0 laipsnių, o dalyje šiaurės vakarų rajonų, ties pasieniu su Latvija gali atšalti ir iki -3 laipsnių šalčio.
Trečiadienį kai kur snigs beveik visą dieną
Trečiadienio naktį daugiausiai snigs pietiniuose, rytiniuose, šiaurės rytų, pietvakarių ir centriniuose šalies rajonuose. O dar labiau suintensyvėti krituliai turėtų ryte.
Štai apie 9 val. prognozuojama, kad stipriau snigs pietvakariniuose, šiaurės rytų ir centriniuose šalies rajonuose, o dalyje pietinių rajonų sniegą turėtų pakeisti lietus.
Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose laikysis apie 0-1 laipsnis šilumos, centriniuose rajonuose bus apie 0 laipsnių. Kiek šalčiau bus šalies šiaurėje ir vakariniuose rajonuose, kur bus -2–(-)1 laipsnis, o šiaurės vakarų rajonuose gali būti ir -2–(-)3 laipsniai šalčio.
Dienos metu šie krituliai vis labiau brausis link šiaurės ir vakarų pusių visgi pajūrio miestai, šiaurės vakariniai rajonai ir šiauriniai rajonai trečiadienio dieną turėtų išlikti sausi.
Ties pajūriu, kur oro temperatūra laikysis ties -1–1 laipsniu. Šiauriniuose rajonuose bus apie -1 laipsnis šalčio, centriniuose – apie 0 laipsnių. Tuo metu pietiniuose ir rytiniuose rajonuose bus apie 0-1 laipsnį šilumos.
Galiausiai, vakare krituliai turėtų išlikti didžiojoje šalies dalyje. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose prognozuojama, kad turėtų lyti, tuo metu šalies centre, pietvakariuose, šiaurės rytuose ir dalyje šiaurinių rajonų turėtų snigti.
Trečiadienio vakarą šilčiausia bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – 0-1 laipsnis šilumos.
Šalies centre bus apie -1-0 laipsnių, šiaurėje – -2–(-)1 laipsnis šalčio, o vakariniuose rajonuose apie -1–0 laipsnių.
Kaip žiemą išvengti peršalimo?
Tiesa, kartu su minusine temperatūra sugrįžta ir peršalimo ligos, kurios kasmet paliečia tūkstančius žmonių.
Šeimos gydytojas Irmantas Aleksa pasakoja, kodėl žiemą sergame dažniau ir ką kiekvienas gali padaryti, kad šaltis šiemet nesukeltų nemalonių simptomų.
Gydytojas pataria šaltuoju sezonu skirti papildomą dėmesį savo kasdieniams įpročiams: labiausiai saugoti nosies gleivinę, vengti staigių temperatūros pokyčių, rinktis tinkamus drabužius ir palaikyti bendrai sveiką gyvenimo režimą.
„Iš tiesų, „peršalimas“ yra labiau šnekamosios kalbos terminas. Žiemą susirgimus lemia virusai, o nuo jų apsisaugoti labiausiai padės bendras imuniteto stiprinimas“, – aiškina I. Aleksa.
Gydytojas pabrėžia, kad pagrindinė peršalimų priežastis yra nusilpę organizmo apsauginiai barjerai.
„Nosies gleivinė – viena labiausiai pažeidžiamų vietų, ji labai greitai išsausėja nuo šalčio ir tampa mažiau atspari virusams“, – aiškina jis.
Taip pat, pasak I. Aleksos, kvėpavimas per burną esant šaltoje temperatūroje – dar vienas būdas peršalti, nes burnos gleivinė taip pat laikoma apsauginiu organizmo barjeru.
Ar grūdinimasis – veiksmingas?
Nors daugelis žmonių tiki, kad grūdinimasis – pavyzdžiui, vaikščiojimas ploniau apsirengus, maudynės lediniame vandenyje ar ilgesnis buvimas šaltyje – stiprina imunitetą, gydytojas sako, kad mokslinio įrodymo tam nėra.
„Ne, grūdinimosi veiksmingumas sveikatai neįrodytas. Vieni žmonės tiesiog genetiškai turi stipresnį imunitetą, kiti – silpnesnį ir yra labiau imlūs virusams. Kartais tai gali būti susiję ir su nepastebėtomis imuninės sistemos ligomis“, – sako jis.
Paklaustas, ar žmonės, kurie visą dieną praleidžia patalpose, pavyzdžiui, dirbdami ofisinį darbą, serga dažniau, gydytojas paaiškina, kad nėra tiesioginio ryšio tarp darbo lauke ar viduje ir imuniteto stiprumo. Vis dėlto, pasak jo, sveikas gyvenimo būdas ir reguliarus buvimas gryname ore visuomet yra gerai.
„Sveikas gyvenimo būdas – pakankamas judėjimas, gera mityba, kokybiškas miegas – tikrai prisideda prie bendro organizmo atsparumo ligoms. Bet nėra įrodymo, kad vien dėl darbo pobūdžio žmogus susirgtų dažniau“, – teigia I. Aleksa.
Kaip rengtis šaltu oru?
Pasak gydytojo, tinkama apranga yra dar vienas esminis ginklas prieš peršalimus. Tačiau ne visi ją suvokia teisingai.
„Pirmiausia reikėtų rinktis neperpučiamą ir pakankamai storą viršutinį drabužį – striukę ar paltą.
Skirtingo kūno sudėjimo žmonėms reikėtų rengtis atitinkamai, pavyzdžiui, itin mažą riebalinę masę turintys žmonės šąla labiau, todėl jiems derėtų rinktis storesnius, ilgesnius žieminius paltus“, – pataria jis.
Gydytojas išskiria ir drabužių medžiagų svarbą. Natūralūs pluoštai, kaip plunksnos, kailis ar vilna, geriau išlaiko šilumą, nei sintetiniai.
„Jeigu yra galimybė, renkamės natūralius pluoštus. Sintetika gali atrodyti šiltai, bet natūralūs audiniai geriau reguliuoja temperatūrą ir kvėpuoja, todėl mažesnė rizika perkaisti ar sušilti per greitai“, – aiškina I. Aleksa.
Jis pabrėžia, kad žiemą perkaisti yra tiek pat pavojinga, kiek ir sušalti.
„Eidami į lauką apsirengę labai storais sluoksniais, kurie nepraleidžia oro, ypač jei jie – sintetiniai, galime labai greitai perkaisti.
O kai po to patenkame į šaltį, organizmas patiria didelį temperatūrinį šoką – tai irgi gali išprovokuoti ligą“, – sako gydytojas.
