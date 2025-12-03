„Taikos plano“ fiasko: štai kokia Putino šantažo strategija

Diplomatas savo „Facebook“ paskyroje teigė, kad derybų fiasko tik dar kartą parodė, jog Kremlius nėra pasirengęs realiam dialogui, o Ukrainai būtina dar tvirtesnė Vakarų vienybė ir parama.
„Kompromiso sunkiausiais klausimais nepasiekta, nors Ušakovas pripažino, kad pokalbiai su JAV puse „buvo konstruktyvūs“, didžiausias kliuvinys – Maskvos reikalavimas Ukrainai atiduoti likusią Donbaso dalį.
https://www.tv3.lt/naujiena/uzsienis/axios-po-fiasko-su-putinu-trumpo-pasiuntiniu-laukia-susitikimas-su-zelenskiu-n1474711
Geros žinios. Jei JAV į Maskvą tikrai nuvežė su Kyjivu suderintas pozicijas, tuomet šiandieninis Rusijos „njet“ buvo daugiau nei nuspėjamas. Tai tik patvirtina, ką žinojome seniai – Kremlius nėra pasirengęs realioms nuolaidoms ir tikisi, kad Vakarai patys atneš jam palankų sprendimą.
JAV delegacija dabar savo akimis mato, kad Putinas neketina nusileisti nė per milimetrą. Dar viena maža, bet svarbi detalė – šįkart šalia Witkoff’o sėdėjo vertėja. Yra vilties, kad amerikiečių pusė bent jau tiksliai suprato, kas realiai buvo pasakyta, ir kad įspūdžiai nebus „sušvelninti“ interpretacijomis.
Blogos žinios. Karas tęsis. O tai reiškia, kad toliau bus aukojamos Ukrainos karių ir civilių gyvybės, vien tam, kad Putinas galėtų tęsti savo šantažo strategiją. Kremlius dabar galės sakyti: „mes juk bandėme, bet nepavyko“ – klasikinė taktika, skirta permesti kaltę kitai pusei ir toliau spausti Ukrainą bei Vakarus. Putinas apkaltino Europą trukdant JAV pastangoms.
Išvada paprasta: „taikos planas“, kuriame bent kiek Ukrainai tinkamas variantas, Maskvai neįdomus. O tai, kad kompromiso neatsirado net po ilgų pokalbių šiame garsiajame ilgame Kremliaus stalo gale, tik dar kartą patvirtina – lengvo kelio čia nebus. Ukrainai reikia dar daugiau Vakarų vienybės ir ryžto“, – rašė E. Bajarūnas.
Po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“.
Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.
Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu.
Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas.
Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.
Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.