 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Taikos plano“ fiasko: štai kokia Putino šantažo strategija

2025-12-03 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 12:00

Lietuvių diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas, vertindamas JAV ir Rusijos derybų rezultatus pabrėžia, kad kompromiso dėl Ukrainos neatsirado – Maskva toliau reikalauja nuolaidų, kurių Kyjivas negali priimti.

Lietuvių diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas, vertindamas JAV ir Rusijos derybų rezultatus pabrėžia, kad kompromiso dėl Ukrainos neatsirado – Maskva toliau reikalauja nuolaidų, kurių Kyjivas negali priimti.

REKLAMA
14

Diplomatas savo „Facebook“ paskyroje teigė, kad derybų fiasko tik dar kartą parodė, jog Kremlius nėra pasirengęs realiam dialogui, o Ukrainai būtina dar tvirtesnė Vakarų vienybė ir parama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kompromiso sunkiausiais klausimais nepasiekta, nors Ušakovas pripažino, kad pokalbiai su JAV puse „buvo konstruktyvūs“, didžiausias kliuvinys – Maskvos reikalavimas Ukrainai atiduoti likusią Donbaso dalį.

REKLAMA
REKLAMA

https://www.tv3.lt/naujiena/uzsienis/axios-po-fiasko-su-putinu-trumpo-pasiuntiniu-laukia-susitikimas-su-zelenskiu-n1474711

REKLAMA

Geros žinios. Jei JAV į Maskvą tikrai nuvežė su Kyjivu suderintas pozicijas, tuomet šiandieninis Rusijos „njet“ buvo daugiau nei nuspėjamas. Tai tik patvirtina, ką žinojome seniai – Kremlius nėra pasirengęs realioms nuolaidoms ir tikisi, kad Vakarai patys atneš jam palankų sprendimą.

JAV delegacija dabar savo akimis mato, kad Putinas neketina nusileisti nė per milimetrą. Dar viena maža, bet svarbi detalė – šįkart šalia Witkoff’o sėdėjo vertėja. Yra vilties, kad amerikiečių pusė bent jau tiksliai suprato, kas realiai buvo pasakyta, ir kad įspūdžiai nebus „sušvelninti“ interpretacijomis.

REKLAMA
REKLAMA

Blogos žinios. Karas tęsis. O tai reiškia, kad toliau bus aukojamos Ukrainos karių ir civilių gyvybės, vien tam, kad Putinas galėtų tęsti savo šantažo strategiją. Kremlius dabar galės sakyti: „mes juk bandėme, bet nepavyko“ – klasikinė taktika, skirta permesti kaltę kitai pusei ir toliau spausti Ukrainą bei Vakarus. Putinas apkaltino Europą trukdant JAV pastangoms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išvada paprasta: „taikos planas“, kuriame bent kiek Ukrainai tinkamas variantas, Maskvai neįdomus. O tai, kad kompromiso neatsirado net po ilgų pokalbių šiame garsiajame ilgame Kremliaus stalo gale, tik dar kartą patvirtina – lengvo kelio čia nebus. Ukrainai reikia dar daugiau Vakarų vienybės ir ryžto“, – rašė E. Bajarūnas.

REKLAMA

Po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“. 

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

REKLAMA

Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.

Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu. 

Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas.

Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 

Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus. 

Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos,  kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
NATO pažadėjo Ukrainai nupirkti daugiau amerikietiškų ginklų
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Po naujausių derybų – Peskovo išstojimas: pasiūlė JAV tylėti (7)
Į Trumpo kaltinimus sureagavo Zelenskis: „Ukraina yra dėkinga“
„Zelenskis grįžta namo“: skelbiama, kad jo ir Trumpo komandos susitikimas – atšauktas (14)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio atskleidė, dėl ko Ukrainos derybose kyla didžiausi ginčai (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Reikalavimas taikai:
Reikalavimas taikai:
2025-12-03 12:02
Putiną - į kartuves!
Atsakyti
Oul
Oul
2025-12-03 12:06
Ar galit merodyti to gyvulio snukį?
Atsakyti
gali laukti,nudvėsi gal belaukdamas
gali laukti,nudvėsi gal belaukdamas
2025-12-03 12:16
Kekšė užpuolusi šalį reikalauja nuolaidų. Nesulauksi,šunpalaiki.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų