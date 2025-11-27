Suklastoti automobilio numeriai pareigūnų neapgavo – viską išdavė 1 detalė: „Kvailelis aš“

Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Vos išlipęs iš mašinos vairuotojas pratrūko nuoširdumu ir, rodos, buvo pasirengęs išpažinti visas nuodėmes. O jos buvo tokios: automobilis važiavo be techninės apžiūros dokumento, be privalomo draudimo, todėl jis ėmė ir suklastojo valstybinius numerio ženklus. Vietoj raidės J pilietis padarė raidę U.
Lengvu judesiu U raidė pavirto J raide. Vyriškis sakė, kad taip bandė išvengti baudų, jei kartais mašiną užfiksuotų radarai, kurie galėjo atpažinti, ar automobilis turėjo visus galiojančius privalomus dokumentus.
„Bet žinokite, tikrai nepiknaudžiauju ir nevažinėju. Kvailelis aš – tik šiandien sužinojau, kad galima vienai dienai technikinę išsiimti“, – pareigūnus bandė įtikinti vyriškis.
Vaikinas, pagautas įkvėpimo, bandė derėtis su policininku, kad šis ne tik nebaustų, bet ir iki namų palydėtų. Pareigūnas nuosekliai paaiškino, kodėl bus skirta bauda ir kodėl automobilis daugiau negalėjo dalyvauti eisme.
Žodis po žodžio ir pilietis prasitarė, kad numerius suklastojo prieš kelias dienas. Tiek dienų ir važinėjo be techninės apžiūros pažymėjimo ir civilinio draudimo.
„Automobilis neturi privalomojo draudimo, technikinės apžiūros nėra“, – sakė pareigūnas.
Vairuotojas buvo blaivas, tačiau vis tiek labai nervinosi ir tai pareigūnams kėlė įtarimų, kad mašinoje gali būti rasta draudžiamų medžiagų.
Pilietis taip pat kelis kartus pabrėžė, kad nieko draudžiamo nei prie savęs, nei automobilyje neturėjo. Tačiau perigūnų įtarimai pasiteisino – metalinėje dėžutėje policininkas rado galimai narkotines medžiagas – marihuaną.
Vairuotojas prasitarė, kad tai ne pirmas kartas, kai jis bus baudžiamas dėl šio įstatymo pažeidimo.
„Susimokėjau neseniai 2 tūkst. baudą. Namuose parūkau“, – sakė sulaikytasis.
Kas laukė vyriškio, žiūrėkite čia:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.