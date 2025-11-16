„Sugadinai man psichiką visam gyvenimui“: pažintis su paauglėmis mezgęs vyras kraupiai elgėsi internete

Teismas nustatė, kad E. N., gyvenantis Anykščiuose, naudodamasis interneto ryšiu vykdė nusikalstamą veiklą, skirtą pornografinio turinio gamybai ir platinimui. Nusikalstami veiksmai dažnai buvo nukreipti į nepilnamečius, jaunesnius nei 16 metų.
Kaltinamasis kūrė pornografinio turinio vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriose atvirai vaizdavo savo lytinį organą ir masturbaciją. Šį turinį jis platino per kelias internetinio bendravimo platformas. 2023 m. liepą per „Snapchat“ E. N. išplatino pornografinio turinio vaizdo įrašus penkiolikmetei. Mergina kaltinamajam buvo atsiuntusi tik savo veido nuotrauką, tačiau vyras reikalavo intymesių vaizdų.
Išaiškinta, kaip jis veikė
Pernai metų kovą E. N. per „Facebook Messenger“ paskyrą „L. D.“ išsiuntė du pornografinio turinio vaizdo įrašus kitai nepilnametei.
Tuo metu jis taip pat naudojosi ir „ome.tv“ (Omegle) platforma. Nuo 2023 m. rugpjūčio iki spalio, dažnai būdamas neblaivus, vyras dalyvavo tiesioginėse transliacijose, kuriose masturbavosi prieš kamerą, „skippindamas“ prisijungusius vyrus ir tikėdamasis bendrauti su moterimis. Per šią platformą nukentėjo kelios paauglės.
O 2023 m. rugpjūtį E. N., bendraudamas su nepilnametėmis, demonstravo savo lytinį organą, lygino jo ilgį su atsuktuvu, o vėliau įkišo atsuktuvą ir manikiūrines žirklutes į savo organą.
Šokiruota nepilnametė jam pasakė: „Tu sugadinai man psichiką visam gyvenimui“.
Teismo vertinimu, tokie veiksmai buvo kryptingi ir galėjo sukelti jaunesnių nei 16 metų asmenų lytinį susijaudinimą, skatinti per ankstyvą domėjimąsi lytiniais santykiais bei sutrikdyti vaikų psichologinį ir emocinį vystymąsi.
Rasti vaikų pornografijos failai
E. N. taip pat buvo kaltinamas dėl vaikų pornografijos laikymo. Kratos metu jo namuose buvo paimti du nešiojamieji kompiuteriai bei keli mobilieji telefonai. Juose aptikta 18 bylų ir dar 2 bylos su galimai pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai arba asmenys, pateikiami kaip vaikai. Specialisto išvadoje nurodyta, kad penkiuose failuose vaizduojami mažamečiai iki 14 metų amžiaus, o dar dviejuose – vaikai nuo 14 iki 18 metų.
Teisme kaltinamasis neneigė turėjęs vaikų pornografijos, tačiau aiškino, jog ją žiūrėjo būdamas neblaivus ir esą šie failai galėjo automatiškai atsisiųsti į jo įrenginius, kai jis perkeldavo duomenis iš sudužusių telefonų.
Posėdžio metu E. N. prisipažino kaltu ir teigė, kad gailisi. Jis paaiškino, kad ilgą laiką neturėjo darbo ir praktiškai kasdien vartojo alkoholį – iki 0,7 litro viskio per vakarą – nuo 2023 m. vasario iki 2024 m. vasario mėnesio pradžios, todėl visų aplinkybių neprisimena.
Teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis prisipažino kaltu – tai laikyta lengvinančia aplinkybe – ir byla buvo nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.
E. N. buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas vieneriems metams ir keturiems mėnesiams. Vykdant bausmę, jis privalės pradėti dirbti arba reguliariai registruotis Užimtumo tarnyboje, o per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose. Taip pat jam uždrausta per socialinius tinklus bendrauti su jaunesniais nei 16 metų asmenimis.
Merginoms atlygino 1000 eurų neturtinės žalos
Dvi nukentėjusiosios paauglės, atstovaujamos savo motinų, pareiškė civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo:. Teismas konstatavo, kad kaltinamojo veiksmai sukėlė merginoms neigiamus emocinius išgyvenimus, baimę ir gėdą. Vis dėlto buvo pažymėta, kad pačios nepilnametės bendravo per „ome.tv“ ir kitas programėles net vėlyvu metu.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas iš dalies patenkino civilinius ieškinius ir priteisė kiekvienai nukentėjusiajai po 1000 eurų neturtinei žalai atlyginti. Visi nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis naudoti įrenginiai – mobilieji telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai – bus konfiskuoti.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
