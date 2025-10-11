Kalendorius
Kriminalai

Šiurpus nusikaltimas Kaune – vidury dienos pagrobtas vyras maldavo pasigailėjimo: „Nekirpk to piršto, nekirpk“

2025-10-11 12:00

Mantas A. (tikrasiais vardas redakcijai žinomas – aut. past.), teisėsaugai gerai žinomas nuo 2009 metų, vėl atsidūrė teisėjų akiratyje. Kauno apylinkės teismas pripažino jį kaltu dėl šiurpaus nusikaltimo – vidury dienos pagrobto vyro kankinimų garaže ir neteisėtai laikytų ginklų.

Policija BNS Foto

Mantas A. (tikrasisis vardas redakcijai žinomas – aut. past.), teisėsaugai gerai žinomas nuo 2009 metų, vėl atsidūrė teisėjų akiratyje. Kauno apylinkės teismas pripažino jį kaltu dėl šiurpaus nusikaltimo – vidury dienos pagrobto vyro kankinimų garaže ir neteisėtai laikytų ginklų.

2022 m. kovo 18-ąją, apie 11 valandą ryto, prie vieno Kauno daugiabučio įvyko užpuolimas. Liudininkai matė, kaip trys vyrai griebė ketvirtąjį, kuris priešinosi, tačiau buvo jėga sodinamas į „VW Passat“.

Teisme liudytojas tvirtino, kad vienas vyras aukai trenkė per galvą, tada visi trys griebė ir tempė į pilką mašiną. Nukentėjusysis priešinosi.

Vienas praeivis priėjęs paklausė, kas vyksta, bet išgirdo tik: „Viskas gerai, mes čia savi“.

Smurtas garaže ir šiurpinantys įrašai

Nukentėjusysis buvo nugabentas, kur aukai suduoti mažiausiai penki smūgiai rankomis ir kojomis, padarytos žaizdos bei kraujosruvos. Nusikaltėliai panaudojo ir žirkles, spaudė aukai pirštą ir jį sužalojo.

Šiurpą kėlė ir faktas, kad viską nusikaltėliai filmavo. Įrašuose girdėti, kaip nukentėjusysis maldauja: „Nekirpk to piršto, nekirpk.“

Kaip paaiškėjo, konfliktas kilo dėl asmeninių nesutarimų, todėl smurtas buvo naudojamas kaip keršto priemonė.

Nukentėjusysis bandė teigti, jog susižalojimus patyrė nukritęs nuo motociklo miške. Tačiau ekspertai įrodė, kad traumos atsirado nuo smūgių ir spaudimo, o ne nuo kritimo.

Pareigūnai rado ir neteisėtai laikomų ginklų

Pareigūnams atlikus kratą, atskleista dar viena detalė – garaže ir automobilyje rasta neteisėtai laikytų ginklų ir šaudmenų. Tarp jų – pramoninės gamybos .45 kalibro pistoletas „1914 Norvegian“, revolveris „ME 38 Compact-G“ ir net savadarbiai šoviniai.

Nors Mantas A. kaltu neprisipažino, įkalčiai kalbėjo patys už save. Jo piršto antspaudas rastas ant „Coca-Cola“ puodelio, DNR pėdsakai – ant laužtuvo, ginklo maišelio ir automobilio vairo.

Teismo nuosprendis

Kauno apylinkės teismas Mantą A. pripažino kaltu dėl neteisėto laisvės atėmimo panaudojant smurtą ir neteisėto ginklų laikymo. Jam skirta 90 parų arešto bausmė.

Kadangi jis slapstėsi Vokietijoje ir buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį, vyrui teko atlyginti ir 2907 eurų ekstradicijos išlaidas. Visi neteisėtai laikyti ginklai buvo konfiskuoti ir bus sunaikinti.

