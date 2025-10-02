Panevėžio rajone nuo kelio motociklu nulėkė policininkų stabdomas karys

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 17.42 val. Vaidoklių miestelyje policijos pareigūnams nestojo stabdomas motociklas „Cagila Canyon 600“.
Persekiojamas pareigūnų motociklo vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir įvažiavo į kelio sankasą.
Paaiškėjo, kad įvykio metu susižalojo motociklą vairavęs ne tarnybos metu blaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2000 metais. Dėl patirtų sužalojimų jis buvo paguldytas į Panevėžio ligoninę.
Policija surašė administracinių nusižengimų protokolą dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos; transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimo; kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymo ar kito Kelių eismo taisyklių pažeidimo.
