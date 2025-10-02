Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžio rajone nuo kelio motociklu nulėkė policininkų stabdomas karys

2025-10-02 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 09:24

Trečiadienio vakarą Panevėžio rajone nuo kelio nulėkė Lietuvos kariuomenės kario vairuojamas motociklas.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Trečiadienio vakarą Panevėžio rajone nuo kelio nulėkė Lietuvos kariuomenės kario vairuojamas motociklas.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 17.42 val. Vaidoklių miestelyje policijos pareigūnams nestojo stabdomas motociklas „Cagila Canyon 600“.

Persekiojamas  pareigūnų motociklo vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir įvažiavo į kelio sankasą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kad įvykio metu susižalojo motociklą vairavęs ne tarnybos metu blaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2000 metais. Dėl patirtų sužalojimų jis buvo paguldytas į Panevėžio ligoninę. 

Policija surašė administracinių nusižengimų protokolą dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos; transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimo; kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymo ar kito Kelių eismo taisyklių pažeidimo.

