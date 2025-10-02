D.Motiejūnas – arti susitarimo su Eurolygos klubu

„Sport Klub“ praneša, kad lietuvis yra arti susitarimo su Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda. „Mozzart Sport“ prideda, kad kontraktas gali būti 3 mėnesių su galimybe jį pratęsti iki sezono pabaigos.
„Crvena Zvezda“ papildymo reikia, kadangi Jasielis Rivero patyrė traumą pirmajame mače – lūžo pėdos kaulas ir jis nežais 2–3 mėnesius.
Serbijos sostinės klubas liko su vienu centru – Ebuka Izundu, kadangi Joelis Bolomboy‘us negalės žaisti iki sausio mėnesio.
35 metų 213 cm ūgio D.Motiejūnas praėjusiame sezone Eurolygoje per 15 minučių įmesdavo 6,4 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir rinkdavo 7,5 naudingumo balo.
„AS Monaco“ garbę mūsiškis gina nuo 2021 metų, o praėjusiame sezone jo alga siekė 1 mln. eurų.
