Specialiai iš Latvijos, Suomijos ir Estijos – štai kaip jie kovoja su balionais

Kaip rašoma „Flightradar24“, daugelis jau pastebėjo nemalonią tendenciją – itin dažnai uždaroma Vilniaus oro uostas, tačiau ne dėl blogų oro sąlygų ar GPS trikdžių, bet dėl objektų danguje.
„Pranešimų apie netikėtai uždarytą pagrindinį Lietuvos oro uostą, Vilniaus oro uostą (VNO), apstu. Ir, skirtingai nuo įprastų oro sąlygų ar techninių priežasčių, šie sutrikimai, kaip pranešama, kilo dėl gana neįprastos priežasties – balionų“, – rašoma „Flightradar24“.
Iš tiesų, peržiūrėjus Vilniaus oro uosto ir „Flightradar24“ pranešimus, matyti, kad Vilniaus oro uostas kol kas yra dažniausiai dėl balionų uždaromas oro uostas Europoje.
Nuo spalio 1 iki lapkričio 30 d. Vilniaus oro uostas buvo uždarytas 12 kartų dėl kontrabandinių balionų antplūdžio ir 1 kartą dėl nuo tako nuriedėjusio orlaivio.
Buvo atvejų, kai dėl balionų oro uostą teko uždaryti net keturis kartus per savaitę.
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kuriose šalyse taip pat aptinkami balionai ir kokią grėsmę jie kelia oro eismui.
Balionai krinta ir Latvijoje, bet oro uostų neparalyžiuoja
Kontrabandiniai balionai ne kartą pastebėti ir Latvijoje, tačiau nebuvo pranešimų, kad dėl jų būtų laikinai apribota kurio nors šalies oro uosto veikla. Tai patvirtino Latvijos oro navigacijos bendrovės „Latvijas gaisa satiksme“ atstovas spaudai Arnis Lapinis.
„Žinoma, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba aptiko į pasienio teritoriją įskridusius balionus. Buvo konfiskuotas didelis kiekis kontrabandinių cigarečių, tačiau civilinės aviacijos veikla iki šiol nebuvo sutrikdyta“, – naujienų portalui tv3.lt pakomentavo jis.
„Ateityje būtina atsižvelgti į pavojų aviacijai, todėl atsakingos tarnybos imasi būtinų priemonių, kad būtų pasirengusios tokioms situacijoms“, – pridūrė A. Lapinis.
Šių metų spalio–lapkričio mėnesiais Rygos oro uoste buvo incidentų, susijusių, įtariama, su dronų įsibrovimais. Tačiau greičiausiai tai buvo vietos pilotų pažeidimai, sako Latvijos oro navigacijos bendrovės atstovas.
Tai, kad Latvijos oro uostų veikla dar nebuvo paveikta kontrabandinių balionų, patvirtino ir Latvijos Civilinės aviacijos agentūros operatyvinių situacijų vadovas Aivis Vincevas.
„Informuojame, kad Rygos tarptautinis oro uostas nebuvo paveiktas kontrabandininkų balionų“, nurodė jis.
„Dėl dronų Rygos tarptautinis oro uostas buvo paveiktas šių metų sausio 13 d. Pastaraisiais mėnesiais buvo ir kitų incidentų su dronais, tačiau jie truko neilgai“, – komentavo A. Vincevas.
Balionai Latvijoje pastebėti ne kartą
Latvijos vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis latvių televizijai TV3 aiškino, kad Latvijoje, skirtingai nei Lietuvoje, šie balionai nekelia rimtos grėsmės kritinei infrastruktūrai, mat netoli sienos nėra oro uosto. Visgi, pasak jo, kontrabandinių cigarečių krovinio svoris gali padaryti lokalizuotą žalą.
Ministras paragino piliečius, kurie mato tokius balionus prie sienos, nelaukti, kol jie nusileis, ir nebandyti jų numušti. Užuot tai darius, jis prašė pranešti apie balionus valdžios institucijoms, kad nusikaltimas būtų saugiai ir veiksmingai užkardytas, neleidžiant kontrabandinėms prekėms patekti į šešėlinę Latvijos rinką.
Spalio 7 d. Kraslavos regione buvo aptiktas meteorologinis balionas su 30 tūkst. cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.
Spalio 3 d. Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje prie Baltarusijos sienos teisėsaugos pareigūnai aptiko balioną su 28,76 tūkst. baltarusiškų cigarečių.
Rugsėjo 8 d. pasienio pareigūnai Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje aptiko du meteorologinius balionus su 60 tūkst. baltarusiškų cigarečių.
Gegužės mėnesį balioną su kontrabandinėmis cigaretėmis pasienio pareigūnai taip pat aptiko Ludzos savivaldybėje aptiko.
Estai, suomiai, lenkai balionų neaptiko
Estija praneša nesusidūrusi su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakomis, vadinasi, jokie skrydžiai nebuvo paveikti.
„Palyginti su mūsų kolegomis Lietuvoje, mums pasisekė, kad per pastaruosius du mėnesius, nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., nepatyrėme jokių incidentų, susijusių su dronais ar kontrabandinių balionais“, – naujienų portalui tv3.lt atsakė Talino oro uosto atstovė komunikacijai Margot Holts.
Pagrindinis Lenkijos oro uostas irgi nebuvo paveiktas jokių skraidančių objektų.
„Nuo spalio pradžios iki šiol Varšuvos Šopeno oro uosto veikla nesutriko nei dėl kontrabandinių balionų, nei dėl dronų“, – atsakė Lenkijos oro uostų atstovas komunikacijai Piotras Rudzkis.
Suomijos oro navigacijos bendrovė „Finavia“ konkrečiai neatsakė, ar šalyje buvo fiksuota atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų ar dronų būtų sutrikdyti oro uostai. Tik pabrėžė, kad Suomijos oro uostų teritorijose draudžiama leisti dronus.
„Oro uostai turi įvairių būdų aptikti dronus, tačiau detalės ir galimi stebėjimai yra saugumui jautri informacija, kurios negalime atskleisti visuomenei“, – nurodė „Finavia“ atstovė spaudai Elina Suominen.
Incidentai Suomijoje, susiję su neteisėtu dronų ar kitų objektų skraidymu, yra nagrinėjami suomių policijos. Todėl paklausėme Suomijos policijos pareigūnų ir pasieniečių, ar per du mėnesius šalyje virš oro uostų buvo fiksuota kontrabandinių balionų ar dronų.
„Atsakant į jūsų klausimą, tokių incidentų, kuriuos įvardijote, Suomijoje nefiksavome“, – atsakė Rytų Ūsimos policijos departamento vyriausiasis inspektorius Harris Vihola.
Kiti oro uostai Europoje buvo uždarinėjami ne dėl kontrabandinių balionų, o dėl dronų. Oro uostų veikla buvo sutrikdyta Nyderlanduose, Vokietijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje.
