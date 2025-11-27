 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatykite: užfiksavo, kaip Vilniuje nuo tako nuslysta lėktuvas

2025-11-27 14:58 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-27 14:58

Internete plinta vaizdo įrašas, kaip Vilniaus oro uoste nuo riedėjimo tako nuslysta Lenkijos oro linijų orlaivis.

Internete plinta vaizdo įrašas, kaip Vilniaus oro uoste nuo riedėjimo tako nuslysta Lenkijos oro linijų orlaivis.

REKLAMA
2

Vaizdo įrašą galite pamatyti straipsnio pradžioje.

Vaizdo įraše matyti, kaip per snygį „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis rieda oro uosto riedėjimo taku, tačiau ties posūkiu nuslysta.

Incidentas įvyko trečiadienį 13.43 val. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. 

Dėl nuslydusio lėktuvo nepatogumus patyrė Maksvytis ir Anušauskas

Vilniaus oro uoste nuo riedėjimo tako nuslydus lėktuvui, keleiviai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį ir nepatogumus. Tarp skridusiųjų minėtu orlaiviu – krepšinio treneris Kazys Maksvytis, o kitu reisu skridęs buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas turėjo leistis Kaune.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Vilniaus oro uostas buvo uždarytas iki 19 val. vakaro. Vėliau dar kelis kartus keistas jo darbo laikas.

REKLAMA
REKLAMA

„Vilniaus oro uostas dėl avariją patyrusio lėktuvo mūsų skrydžio nepriėmė, tai sėkmingai nusileidom Kaune“, – feisbuke rašo A. Anušauskas.

REKLAMA

15 val. 50 min. politikas teigė, kad jis ir kiti keleiviai turėjo laukti, nes oro uostas neranda trapo (lėktuvo kopėčių) ir autobuso nuvežti keleivius iki terminalo.

Tačiau netrukus politikas papildė informaciją, kad „viskas sprendžiasi greičiau, negu galėjome tikėtis“.

Nuo tako nuslydusiame lėktuve buvo ir Stambulo „Fenerbahče“ komandos vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus asistentas Kazys Maksvytis.

REKLAMA
REKLAMA

„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog posūkyje, kai jau buvo sumažėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet lėktuvas greitai sugrįžo į savo vietą. Nebuvo labai didelio išgąsčio, tik toks lengvas.

Kadangi greitis jau buvo sumažėjęs, kai slydimas vyko, toks „driftingas“ išėjo. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – portalui lrt.lt pasakojo K. Maksvytis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl to paties incidento Vilniaus oro uoste lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis. Pirmiausia buvo skelbiama, kad taip bus iki 17.00 val., bet tada buvo atnaujinta informacija, jog oro uosto atidarymas nukeltas bent jau iki 19.00 val.

Taip kelionės planai susijaukė Lietuvos rinktinei, kuri turėjo skristi į Pasaulio taurės atrankos rungtynes Londone su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda.

REKLAMA

Rungtynės numatytos ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.

Ministerija: tyrimas dėl nuslydusio lėktuvo tęsis ne trumpiau nei metus

Tyrimas dėl nuo rideėjimo tako nuslydusio „LOT Polish Airlines“ orlaivio turėtų tęstis ilgiau nei metus, teigia Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis.

„Saugos tyrimų skyrius vakar pradėjo saugos tyrimą tada, kai gavo pranešimą iš VNO dėl nuo kilimo ir tupimo tako nuslydusio keleivinio lėktuvo. Lėktuvo įgula ir keleiviai nenukentėjo. Tyrimų skyrius apsilankė incidento vietoje ir apklausė įgulą, paėmė lėktuvo saviraščius ir padarė visus kitus tyrimui reikalingus veiksmus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Naujokaitis.

REKLAMA

„Sunku įvertinti (kiek laiko tęsis tyrimas – ELTA), nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar, kol kas dar renkame visą reikalingą informaciją. Tiesa, tikėtina, kad tyrimas užtruks tikrai ilgai – nemažiau metų“, – tikino jis.

Tiesa, įmanoma, kad detalių apie įvykio priežastis sužinosime anksčiau nei tyrimas bus užbaigtas, teigia tyrėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Saugos tyrimo metu, jei pastebime, kad reikia nedelsiant imtis saugos veiksmų, pavyzdžiui – paskelbti rekomendacijas. Mes tai darysime bet kuriuo saugos tyrimo metu, tad jei taip įvyktų – mes taip ir padarysime“, – teigė L. Naujokaitis.

Anot Saugos skyriaus vedėjo, apie tyrimą bei visas aktualijas buvo informuoti Lenkijos, Brazilijos bei Europos atstovai. Dėl orlaivių saviraščių nuskaitymo teko kreiptis Vokietijos pagalbos, kadangi Lietuvoje tokios galimybės nėra.

REKLAMA

„Šiandien pagal tarptautinę ir rekomenduojamą praktiką bei standartus informavo susijusias šalis apie pavojingą incidentą: Lenkijos saugos tyrimų instituciją – orlaivio registracijos ir naudotojo valstybė, Brazilijos saugumo tyrimų instituciją – lėktuvo gamintojo ir projektavimo valstybė“, – aiškino L. Naujokaitis.

REKLAMA

„Taip pat informuota tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Europos aviacijos saugos agentūra bei Europos Komisija. Taip pat kreipėmės pagalbos į Vokietijos saugos tyrimų instituciją, kad padėtų nuskaityti orlaivio saviraščius, nes Lietuvoje tokios galimybės nėra“, – teigė jis.

Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti priežastis, o ne atrasti kaltininkus

Pasak Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyriaus vedėjo, šis tyrimas neatskleis ir niekaip neprisidės prie incidento kaltininkų išaiškinimo. Vienintelis tikslas – išaiškinti priežastis ir užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ir atsakingas. Saugos tyrimas yra visiškai nepriklausomas nuo bet kokio ikiteisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti kaltininką. Šis tyrimas tam poveikio neturės“, – tikino L. Naujokaitis.

Anot jo, tyrimo metu bus vertinamos visos aplinkybės, kurios galėjo prisidėti prie to, kaip skrydis užsibaigė.

REKLAMA

„Vertiname viską: oro sąlygas, kilimo ir tupimo taką, orlaivio techninę priežiūrą, įgulos kvalifikaciją bei patirtį – visos sritys yra saugos tyrimo dalis. (...) Neatmetame nieko. (...) Tyrimų praktika rodo, kad tokius įvykius nulemia ne viena priežastis“, – tvirtino Saugos skyriaus vedėjas.

Trečiadienį 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako. 

REKLAMA

Dėl incidento buvo sustabdyta oro uosto veikla. Iš pradžių buvo pranešta, kad kilimo ir tūpimo tako ribojimai įvesti iki 17 val., vėliau šis laikas buvo kelis kartus pratęstas.

Oro uostas veiklą atnaujino ankstų ketvirtadienio rytą, 3.55 val. 

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LOU) iš viso buvo atšaukti 28 skrydžiai, incidentas paveikė beveik 7 tūkst. keleivių keliones.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas / nuotr. ELTA (nuotr. Josvydo Elinsko)
Taminskas apie chaosą sukėlusį incidentą: „Lėktuvas nėra nei traukinys, nei automobilis“ (2)
Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas / nuotr. ELTA (nuotr. Josvydo Elinsko)
Vilniaus oro uostas atnaujino darbą: perspėja dėl skrydžių vėlavimų (9)
Permainingas oras pridarė bėdų visoje Lietuvoje ir piktino alytiškius: „Kelias tikrai katastrofiškas“ (nuotr. stop kadras)
Žmonės guodžiasi, kas dedasi Lietuvos gatvėse: „Kelias tikrai katastrofiškas“ (63)
Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas / nuotr. ELTA (nuotr. Josvydo Elinsko)
Dėl nuslydusio lėktuvo Anušauskas ir Maksvytis patyrė nepatogumus: vienas nusileido Kaune (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų