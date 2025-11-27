Pamatykite: užfiksavo, kaip Vilniuje nuo tako nuslysta lėktuvas

Vaizdo įrašą galite pamatyti straipsnio pradžioje.
Vaizdo įraše matyti, kaip per snygį „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis rieda oro uosto riedėjimo taku, tačiau ties posūkiu nuslysta.
Incidentas įvyko trečiadienį 13.43 val. Keleiviai incidento metu nenukentėjo.
Dėl nuslydusio lėktuvo nepatogumus patyrė Maksvytis ir Anušauskas
Vilniaus oro uoste nuo riedėjimo tako nuslydus lėktuvui, keleiviai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį ir nepatogumus. Tarp skridusiųjų minėtu orlaiviu – krepšinio treneris Kazys Maksvytis, o kitu reisu skridęs buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas turėjo leistis Kaune.
Tuo metu Vilniaus oro uostas buvo uždarytas iki 19 val. vakaro. Vėliau dar kelis kartus keistas jo darbo laikas.
„Vilniaus oro uostas dėl avariją patyrusio lėktuvo mūsų skrydžio nepriėmė, tai sėkmingai nusileidom Kaune“, – feisbuke rašo A. Anušauskas.
15 val. 50 min. politikas teigė, kad jis ir kiti keleiviai turėjo laukti, nes oro uostas neranda trapo (lėktuvo kopėčių) ir autobuso nuvežti keleivius iki terminalo.
Tačiau netrukus politikas papildė informaciją, kad „viskas sprendžiasi greičiau, negu galėjome tikėtis“.
Nuo tako nuslydusiame lėktuve buvo ir Stambulo „Fenerbahče“ komandos vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus asistentas Kazys Maksvytis.
„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog posūkyje, kai jau buvo sumažėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet lėktuvas greitai sugrįžo į savo vietą. Nebuvo labai didelio išgąsčio, tik toks lengvas.
Kadangi greitis jau buvo sumažėjęs, kai slydimas vyko, toks „driftingas“ išėjo. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – portalui lrt.lt pasakojo K. Maksvytis.
Dėl to paties incidento Vilniaus oro uoste lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis. Pirmiausia buvo skelbiama, kad taip bus iki 17.00 val., bet tada buvo atnaujinta informacija, jog oro uosto atidarymas nukeltas bent jau iki 19.00 val.
Taip kelionės planai susijaukė Lietuvos rinktinei, kuri turėjo skristi į Pasaulio taurės atrankos rungtynes Londone su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda.
Rungtynės numatytos ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
Ministerija: tyrimas dėl nuslydusio lėktuvo tęsis ne trumpiau nei metus
Tyrimas dėl nuo rideėjimo tako nuslydusio „LOT Polish Airlines“ orlaivio turėtų tęstis ilgiau nei metus, teigia Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis.
„Saugos tyrimų skyrius vakar pradėjo saugos tyrimą tada, kai gavo pranešimą iš VNO dėl nuo kilimo ir tupimo tako nuslydusio keleivinio lėktuvo. Lėktuvo įgula ir keleiviai nenukentėjo. Tyrimų skyrius apsilankė incidento vietoje ir apklausė įgulą, paėmė lėktuvo saviraščius ir padarė visus kitus tyrimui reikalingus veiksmus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Naujokaitis.
„Sunku įvertinti (kiek laiko tęsis tyrimas – ELTA), nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar, kol kas dar renkame visą reikalingą informaciją. Tiesa, tikėtina, kad tyrimas užtruks tikrai ilgai – nemažiau metų“, – tikino jis.
Tiesa, įmanoma, kad detalių apie įvykio priežastis sužinosime anksčiau nei tyrimas bus užbaigtas, teigia tyrėjas.
„Saugos tyrimo metu, jei pastebime, kad reikia nedelsiant imtis saugos veiksmų, pavyzdžiui – paskelbti rekomendacijas. Mes tai darysime bet kuriuo saugos tyrimo metu, tad jei taip įvyktų – mes taip ir padarysime“, – teigė L. Naujokaitis.
Anot Saugos skyriaus vedėjo, apie tyrimą bei visas aktualijas buvo informuoti Lenkijos, Brazilijos bei Europos atstovai. Dėl orlaivių saviraščių nuskaitymo teko kreiptis Vokietijos pagalbos, kadangi Lietuvoje tokios galimybės nėra.
„Šiandien pagal tarptautinę ir rekomenduojamą praktiką bei standartus informavo susijusias šalis apie pavojingą incidentą: Lenkijos saugos tyrimų instituciją – orlaivio registracijos ir naudotojo valstybė, Brazilijos saugumo tyrimų instituciją – lėktuvo gamintojo ir projektavimo valstybė“, – aiškino L. Naujokaitis.
„Taip pat informuota tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Europos aviacijos saugos agentūra bei Europos Komisija. Taip pat kreipėmės pagalbos į Vokietijos saugos tyrimų instituciją, kad padėtų nuskaityti orlaivio saviraščius, nes Lietuvoje tokios galimybės nėra“, – teigė jis.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti priežastis, o ne atrasti kaltininkus
Pasak Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyriaus vedėjo, šis tyrimas neatskleis ir niekaip neprisidės prie incidento kaltininkų išaiškinimo. Vienintelis tikslas – išaiškinti priežastis ir užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje.
„Vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ir atsakingas. Saugos tyrimas yra visiškai nepriklausomas nuo bet kokio ikiteisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti kaltininką. Šis tyrimas tam poveikio neturės“, – tikino L. Naujokaitis.
Anot jo, tyrimo metu bus vertinamos visos aplinkybės, kurios galėjo prisidėti prie to, kaip skrydis užsibaigė.
„Vertiname viską: oro sąlygas, kilimo ir tupimo taką, orlaivio techninę priežiūrą, įgulos kvalifikaciją bei patirtį – visos sritys yra saugos tyrimo dalis. (...) Neatmetame nieko. (...) Tyrimų praktika rodo, kad tokius įvykius nulemia ne viena priežastis“, – tvirtino Saugos skyriaus vedėjas.
Trečiadienį 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako.
Dėl incidento buvo sustabdyta oro uosto veikla. Iš pradžių buvo pranešta, kad kilimo ir tūpimo tako ribojimai įvesti iki 17 val., vėliau šis laikas buvo kelis kartus pratęstas.
Oro uostas veiklą atnaujino ankstų ketvirtadienio rytą, 3.55 val.
Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LOU) iš viso buvo atšaukti 28 skrydžiai, incidentas paveikė beveik 7 tūkst. keleivių keliones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!