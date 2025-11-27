 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Taminskas apie chaosą sukėlusį incidentą: „Lėktuvas nėra nei traukinys, nei automobilis“

2025-11-27 12:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 12:58

Trečiadienį Vilniaus oro uoste nuo tako nuriedėjus Lenkijos oro linijų lėktuvui, o jo likvidavimo darbams užsitęsus keliolika valandų, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad orlaivio patraukimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip lengvas procesas. Pasak jo, likviduojant lėktuvą teko derinti procesus su Lenkijos aviakompanija, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti saugiai. 

Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas / nuotr. ELTA (nuotr. Josvydo Elinsko)

Trečiadienį Vilniaus oro uoste nuo tako nuriedėjus Lenkijos oro linijų lėktuvui, o jo likvidavimo darbams užsitęsus keliolika valandų, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad orlaivio patraukimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip lengvas procesas. Pasak jo, likviduojant lėktuvą teko derinti procesus su Lenkijos aviakompanija, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti saugiai. 

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sistema veikia taip, kad kuomet įvyksta incidentas lėktuvą pašalinti turi įmonė, kuriai jis priklauso – aviakompanija. Šiuo atveju tai yra lenkiška aviakompanija „LOT“. Lietuvos oro uostai su įmone susisiekė su įmone, derino veiksmus ir pasiūlė, jog pats oro uostas gali padėti pašalinti lėktuvą iš įvykio vietos, kad nereikėtų siųsti technikos bei specialistų iš Lenkijos“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė J. Taminskas.

„Tada „LOT“ suderino techninius planus, kaip lėktuvas turi būti patrauktas iš incidento vietos, nes tai nėra lengvas procesas. Lėktuvas nėra nei traukinys, nei automobilis, kur yra kabliai ir panašiai. Reikėjo nepažeisti korpuso, važiuoklės. Keturi lėktuvo taškai  remiasi ant trijų ratų – bet koks pakreipimas ir lėktuvas gali nuslysti. Tai yra ilgas ir sudėtingas procesas“, – tęsė jis. 

J. Taminskas taip pat atmetė svarstymus, neva užsitęsusį procesą galėjo lemti ir menki orlaivių incidentų tyrimų pajėgumai.

„Ne. Dėl incidento tyrimo tai visiškai nesusiję, nes buvo greitai ir juodosios dėžės paimtos ir incidento vieta apžiūrėta. Visas proceso ilgis susidėjo būtent į techninius aspektus, į lėktuvo techninį patraukimą iš incidento vietos“, – žurnalistams sakė jis.

„Reikia nepamiršti ir to aspekto, kad prieš pradedant darbus reikėjo suderinti planus kaip lėktuvas bus iš incidento vietos patraukiamas su „LOT“ aviakompanija“, – pridūrė jis. 

Kaip skelbta, trečiadienį 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. 

Dėl incidento buvo sustabdyta oro uosto veikla. Iš pradžių buvo pranešta, kad kilimo ir tūpimo tako ribojimai įvesti iki 17 val., vėliau šis laikas buvo kelis kart pratęstas. Oro uostas veiklą atnaujino ankstų ketvirtadienio rytą, 3.55 val. 

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LOU) iš viso buvo atšaukti 28 skrydžiai, incidentas paveikė beveik 7 tūkst. keleivių keliones.

Priežastis, kodėl Vilniuje nusileidęs orlaivis, važiuodamas link aikštelės, nuvažiavo nuo riedėjimo tako, nustatys Teisingumo ministerijos tyrėjai. 

Į viršų