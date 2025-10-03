Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo komitetų vadovai: ministro nesugebėjimas atsakyti į klausimą apie Krymą nepriimtinas

2025-10-03 12:35 / šaltinis: BNS
2025-10-03 12:35

Lietuvai savo strateginiu tikslu keliant Ukrainos pergalę prieš Rusiją. Vyriausybės nario nesugebėjimas išdėstyti aiškios pozicijos šiuo klausimus yra nepriimtinas, sako už užsienio politiką ir nacionalinį saugumą atsakingų Seimo komitetų pirmininkai.

Ignotas Adomavičius. ELTA / Dainius Labutis



„Pasakysiu labai paprastai: toks tupėjimas ant tvoros, kai nežinai, į kurią pusę ką palaikyti, yra nepriimtinas, ypač Vyriausybės nariui“, – penktadienį BNS sakė išrinktasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius.

Anot jo, kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus problemą turėtų spręsti koalicijos taryba.

„Koalicijos taryba turėtų tą klausimą nagrinėti. Manau, kad neturi likti be dėmesio, tikriausiai ir neliks be dėmesio. Turiu tokios vilties“, – teigė R. Sinkevičius.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas BNS tvirtino, kad matant ministro kabineto nario nesugebėjimą atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas ar kas būtų Ukrainos pergalė, užsienio partneriams gali kilti klausimų ir dėl visos Vyriausybės laikysenos.

„Mes esame kaip vieną svarbiausių prioritetų nurodę pagalbą Ukrainai ir kad nuo karo Ukrainoje baigties priklauso ir mūsų ateitis. Manau tai rodo žmogaus ir asmeninį, ir politinį neišprusimą, nebrandą, jau nekalbu kaip apie Vyriausybės narį. Tai susikaupusi šiandien spręstina problema“, – kalbėjo R. Motuzas.

„Atsakymas juk labai paprastas: Krymas yra Ukrainos. Trumpas atsakymas“, – pridūrė jis.

Užsienio reikalų komiteto pirmininko teigimu, kultūros ministras I. Adomavičius turėtų susiprasti ir pats pasitraukti iš pareigų. Juoba, kad jam nepavyksta rasti dialogo ir su kultūros bendruomene.

„Situacija yra gana liūdna“, – sakė parlamentaras.

Poziciją, kad I. Adomavičius turėtų būti atleistas iš kultūros ministro pareigų, yra išsakęs ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.

Penktadienį publikuotame interviu portalui „Lrytas“ I. Adomavičius klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą pavadino provokuojančiais.

„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – sakė jis.

„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – sakė jis.

Portalo teigimu, pasibaigus pokalbiui I. Adomavičius paprašė į klausimą, kieno yra Krymas, atsakyti dar kartą.

„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – atsakydamas antrą kartą sakė „aušrietis“.

Paklaustas, kas jo vertinimu būtų Ukrainos pergalė, I. Adomavičius delsė atsakyti, teigė, kad šis klausimas turėtų būti adresuojamas ne jam.

„Čia toks atsakymas... Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų. Šiandien dienos kontekste tai – labai sunkus klausimas“, – sakė kultūros ministras.

„Tai tikriausiai geriausiai žino patys ukrainiečiai, kas yra jų pergalė. Ne mes. (...) Mes tik galime padėti, prisidėti. Mūsų pagalba gali padėti jiems atrasti tą pergalę. Bet tik jie tą pergalę gali įvardyti, kokia ta tikra jų pergalė galėtų būti. Negali atsakyti už kitą“, – kalbėjo jis.

Tačiau ministras pabrėžė, kad karą Ukraina laimėtų greičiau, jei šalyje būtų išspręsta korupcijos problema.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos. Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

