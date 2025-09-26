Prasideda karinės pratybos – šio miesto gyventojai įspėjami dėl sprogimų garso

Pratybų metu Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivai ir Karinių oro pajėgų orlaiviai kartu su sąjungininkais vykdys veiksmus Baltijos jūroje.
Kariniai veiksmai numatomi Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir oro erdvėje virš jų.
Pasak Palangos miesto savivaldybės, pratybų metu bus naudojama amunicija – gali girdėtis sprogimai.
