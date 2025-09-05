Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pilaitėje – tarnybų sujudimas: pranešta apie neadekvačiai besielgiančią moterį

2025-09-05 10:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 10:28

Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, Karaliaučiaus gatvėje penktadienio rytą pastebėta neadekvačiai besielgianti vyresnio amžiaus moteris.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, Karaliaučiaus gatvėje penktadienio rytą pastebėta neadekvačiai besielgianti vyresnio amžiaus moteris.

REKLAMA
0

Anot pareigūnams skambinusių žmonių, moteris daužė daiktus vaikų žaidimo aikštelėje. Iš viso dėl jos sulaukta 3 skambučių.

Viena pranešėja matė, kaip vidiniame kieme vaikšto moteris, kuri daužo paliktą dėžę. Kartais grįžta į laiptinę ir vėl pasirodo lauke.

Anot pranešėjos, garbaus amžiaus moteris galimai gyvena tame pačiame name. Tikėtina, kad jai sutrikusi sveikata.

Žmonės per šį incidentą nenukentėjo. Moteris išvežta į gydymo įstaigą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų