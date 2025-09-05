Pilaitėje – tarnybų sujudimas: pranešta apie neadekvačiai besielgiančią moterį

Anot pareigūnams skambinusių žmonių, moteris daužė daiktus vaikų žaidimo aikštelėje. Iš viso dėl jos sulaukta 3 skambučių.
Viena pranešėja matė, kaip vidiniame kieme vaikšto moteris, kuri daužo paliktą dėžę. Kartais grįžta į laiptinę ir vėl pasirodo lauke.
Anot pranešėjos, garbaus amžiaus moteris galimai gyvena tame pačiame name. Tikėtina, kad jai sutrikusi sveikata.
Žmonės per šį incidentą nenukentėjo. Moteris išvežta į gydymo įstaigą.
