TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinė avarija prie Kauno: susidūrė 7 automobiliai

2025-09-05 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 16:37

Penktadienio popietę magistralėje A1 įvyko trys avarijos. Vienoje iš jų, kaip manoma, susidūrė 7 automobiliai, praneša naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“. 

Penktadienio popietę magistralėje A1 įvyko trys avarijos. Vienoje iš jų, kaip manoma, susidūrė 7 automobiliai, praneša naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“. 

„Masinė avarija išvažiavus iš Kauno link Klaipėdos. Kur vyksta kelio darbai ir persiskiria juostos link Klaipėdos. Tai 7 automobiliai berods susidūrė“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 13.27 val. pranešė skaitytojas. 

Tiesa, portale rašoma, jog Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas tikslaus susidūrusių automobilių skaičiaus nurodyti kol kas negalėjo. Anot jo, pranešime nurodyta masinė avarija, kurioje dalyvavo 7 automobiliai. Tačiau informacija tikslinama, vietoje dirba policija. 

