Masinė avarija prie Kauno: susidūrė 7 automobiliai

„Masinė avarija išvažiavus iš Kauno link Klaipėdos. Kur vyksta kelio darbai ir persiskiria juostos link Klaipėdos. Tai 7 automobiliai berods susidūrė“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 13.27 val. pranešė skaitytojas.
Tiesa, portale rašoma, jog Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas tikslaus susidūrusių automobilių skaičiaus nurodyti kol kas negalėjo. Anot jo, pranešime nurodyta masinė avarija, kurioje dalyvavo 7 automobiliai. Tačiau informacija tikslinama, vietoje dirba policija.
