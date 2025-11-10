Sunku patikėti, kiek šiai moteriai metų: atskleidė savo puikios formos paslaptį

Lesley Maxwell, fitneso trenerė iš Melburno, turi stulbinamai ištreniruotą kūną ir sako, kad jos figūra dažnai patraukia jaunesnių vyrų dėmesį – daugybė jų rašo jai romantiškas žinutes, rašoma dailymail.co.uk.
„Daugelis žmonių nenori pasiduoti senėjimui. Ir mes neprivalome to daryti, – sako Lesley, – jaučiuosi nenusakomo amžiaus ir geriausios formos, kokios esu buvusi gyvenime. Jaučiuosi jaunesnė nei būdama keturiasdešimties.“
Treniruočių rutina ir griežta mityba
Savo beveik 150 tūkstančių „Instagram“ sekėjų Lesley dažnai stebina vaizdo įrašais, kuriuose demonstruoja raumenų jėgą darydama prisitraukimus ir kilnodama didelius svorius.
Ji entuziastingai pasakoja apie „carnivore plus“ dietą – mitybos planą, kuris, pasak jos, suteikia energijos ir padeda išlaikyti tobulą kūno formą.
„Carnivore plus“ (lietuviškai – „mėsėdžio dieta plius“) dieta, pasak Maxwell, yra „protingesnė, moterims pritaikyta“ tradicinės mėsėdžių dietos versija.
„Buvau nustebusi rezultatais, kai šiek tiek pakoregavau savo mitybą ir treniruočių režimą, – sako ji, – norėjau pasidalinti šiuo metodu su kitais, kurie nori pagerinti savo kūno formą ir sveikatą.“
Kas yra „carnivore plus“ dieta?
Tradicinė „carnivore“ dieta nereikalauja skaičiuoti kalorijų – svarbiausia, kad maistas būtų turtingas riebalų ir baltymų. Šią mitybą išpopuliarino „Liver King“ (liet. „Kepenų karalius“) , o vaizdo įrašai šia tema „TikTok“ tinkle jau peržengė milijardą peržiūrų.
Vis dėlto ši dieta sulaukia ir kritikos – kai kurie tyrimai rodo, kad didelis raudonos mėsos kiekis gali padidinti diabeto ir širdies ligų riziką. Tačiau kiti ekspertai teigia, kad tokie tyrimai neatskiria perdirbtos ir neperdirbtos mėsos poveikio.
Lesley aiškina, kad „carnivore plus“ mityba remiasi „daug baltymų turinčiais, mažesnių porcijų ir lengviau virškinamais patiekalais, kurie padeda išlaikyti gerą raumenų tonusą“.
„Kasdien mums reikia maždaug 2 gramų baltymų kiekvienam mūsų kūno svorio kilogramui. Man tai daugiau nei 100 gramų per dieną“, – sako ji.
Kaip Lesley maitinasi?
Skirtingai nei kai kurie „carnivore“ dietos šalininkai, valgantys vieną ar du didelius baltymų prisotintus patiekalus per dieną, Lesley renkasi keturis ar penkis mažesnių porcijų valgius.
„Kiekviename iš mane dienos patiekalų yra po 20–25 gramus baltymų“, – aiškina ji.
Visaverčiai baltymai – tai mėsa, paukštiena, žuvis ir kiaušiniai, kuriuose yra visos devynios nepakeičiamos aminorūgštys, reikalingos raumenų augimui.
Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) rekomenduoja rinktis liesesnę mėsą ir riboti raudonos bei perdirbtos mėsos kiekį, kad būtų išlaikoma pusiausvyra tarp naudos ir rizikos sveikatai.
Nors „carnivore plus“ dieta nėra plačiai ištirta, taigi jos ilgalaikis poveikis dar neaiškus, Lesley tvirtina, kad būtent šis mitybos pokytis kartu su padidėjusiu fiziniu aktyvumu leido jai pasiekti įspūdingų rezultatų.
„Daugiausia dėmesio skiriu svorių kilnojimui – man tai patinka tiek dėl fizinės, tiek dėl psichologinės naudos. Tai geriausias būdas sukurti tobulą kūną“, – sako ji.
„Nėra jokių magiškų triukų, tik disciplina“
Lesley pripažįsta, kad nėra greito sprendimo gerai fizinei formai pasiekti: „Norėčiau duoti magišką patarimą, bet patikėkite, viskas priklauso tik nuo gyvenimo būdo.
Tačiau šis gyvenimo būdas – be galo smagus ir įtraukiantis. Treniruotės gali kone stebuklingai paveikti mūsų nuotaiką, o sporto salėje pilna panašiai mąstančių žmonių. Niekada nežinai, ką gali ten sutikti.“
Kai neleidžia laiko su savo anūkėmis, Lesley padeda kitoms moterims, siekiančioms susigrąžinti seniai prarastą kūno formą, ir pabrėžia, kad „niekada nėra per vėlu gerai atrodyti“.
