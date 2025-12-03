 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Smogs magnetinė audra: štai kada baigsis

2025-12-03 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 09:20

Šiandien, gruodžio 3 dieną, Lietuvos gyventojai turėtų pasiruošti naujam magnetinės audros smūgiui. Pranešama, kad pasirodys 5,7 balo stiprumo magnetinė audra.

Šiandien, gruodžio 3 dieną, Lietuvos gyventojai turėtų pasiruošti naujam magnetinės audros smūgiui. Pranešama, kad pasirodys 5,7 balo stiprumo magnetinė audra.

2

Remiantis meteoagent.com duomenimis, šiandien prasideda 5,7 balo stiprumo magnetinė audra, dėl to tie, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, turėtų pasisaugoti.

Rytoj, gruodžio 4 dieną, magnetinė audra niekur nesitrauks. Pranešama, kad ji taip pat sieks net 5,7 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik poryt, gruodžio 5 dieną, jau bus galima sulaukti palengvėjimo. Geomagnetinio lauko intensyvumas maksimaliai pakils iki 4,3 balo.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) duomenys taip pat rodo, kad šiandien sulauksime magnetinės audros. Pranešama, kad dienos pabaigoje ji sieks 5,67 balo.

Rytoj taip pat sulauksime magnetinės audros. Prognozėje galima matyti, kad ji taip pat maksimaliai sieks 5,67 balo.

O štai poryt magnetinė audra pasitrauks – pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos tarp 4-4,33 balo.

Primename, kad dažniausiai pasirodžius magnetinėms audroms, kankina tokie simptomai, kaip galvos skausmas, silpnumo jausmas, pykinimas, sąnarių skausmas, padidėjęs kraujospūdis.

Kaip padėti sau susidūrus su sąnarių skausmu?

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi pranešimu spaudai, kuriame Klaipėdos „InMedica“ klinikos šeimos gydytojas Artūras Klimavičius papasakojo, kaip elgtis susiduriant su sąnarių skausmu.

Pasak jo, patiriantys sąnarių skausmą dažnai stengiasi jį gydyti namų sąlygomis arba ignoruoja patiriamus nemalonius simptomus, apsunkinančius kasdienybę. Visgi, šie žmonės su savo gydytoju reikėtų pasikonsultuoti tais atvejais, jeigu skausmas nesilpnėja, stiprėja, pakinta jo pobūdis, jeigu jis trukdo dirbti ar kokybiškai gyventi.

„Laukiantys vizito pas gydytoją gali skausmą malšinti nereceptiniais vaistais, prieš tai pasikonsultavę su vaistininku, o jeigu skausmas atsirado po traumos, reikėtų nelaukti ir į artimiausią gydymo įstaigą kreiptis kuo skubiau“, – pažymėjo A. Klimavičius.

Jis dalijosi, kad skausmui apibūdinti yra naudojami 7 skausmo klausimai, iš kurių vienas – kokio pobūdžio skausmą jaučia pacientas. Tai gali būti duriantis, maudžiantis, deginantis, veržiantis, tempiantis, šaldantis, bukas ar plėšiantis skausmas.

Kalbant apie sąnarių ligų diagnostiką, pirmas žingsnis yra išsamus paciento pokalbis su gydytoju, nes specialistui yra reikalinga išsami žmogaus ligos bei gyvenimo istorija.

„Patvirtinti sąnarių ligas, kai numanomas struktūrinis pažeidimas, galime pasitelkus vaizdinius tyrimus, tokius kaip rentgenas ar ultragarsinis tyrimas. Jeigu pacientui įtariama sisteminė jungiamojo audinio liga, į pagalbą galima pasitelkti ir kraujo tyrimus. Jų metu dažniausiai atliekami tyrimai, kurie gali rodyti uždegimą – BKT, CRB ir ENG. Taip pat gydytojas gali paskirti ir specifinius kraujo tyrimus – reumatoidinį faktorių, šlapimo rūgšties koncentraciją. Galimi ir kiti papildomai tyrimai, tačiau juos jau paskirs gydytojas specialistas“, – teigė šeimos gydytojas.

Priklausomai nuo nustatytos ligos, pacientui skiriamas gydymas gali būti skirtingas, tačiau pirmas uždavinys yra sugrąžinti jam gyvenimo kokybę, kurią blogina patiriamas skausmas, o šis gali būti gydomas pagal stiprumą.

„Pirmo pasirinkimo vaistas yra paracetamolis. Jeigu sąnarių skausmas yra susijęs su struktūriniu pažeidimu ir esant indikacijoms pacientui gali būti atliktas operacinis gydymas. Jeigu indikacijų nėra, nepadėjus vaistams nuo skausmo, žmogus gali būti nukreipiamas reabilitaciniam gydymui. Visgi, patiriant skausmą, svarbu nepamiršti peržiūrėti savo gyvenseną – stengtis, kad kūno masės indeksas (KMI) neviršytų 25 ir nepamiršti kuo daugiau judėti, nes tai gerina sąnarių aprūpinimą krauju.

Jeigu pacientui diagnozuojama sisteminė jungiamojo audinio liga, jam gali būti paskirtas modifikuojantis gydymas kurį skiria gydytojas specialistas. Tuo metu infekcinių ligų sukeltas sąnarių skausmas yra gydomas pagal racionalios antibiotikoterapijos principus“, – sakė A. Klimavičius.

