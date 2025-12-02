Artėja grėsminga magnetinė audra: 2 dienas apsibraukite raudonai

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad maksimalus jos aktyvumas pakils iki 4 balų.
Vis tik jau rytoj, gruodžio 3 dieną, magnetinė audra smogs su trenksmu. Pranešama, kad ji pasieks 5,7 balo. Tokios pat prognozės mus lydės ir poryt, gruodžio 4 dieną, mat pranešama, kad pasirodys 5,7 balo stiprumo magnetinė audra.
Dėl to visiems, kurie prasidėjus magnetinėms audroms jaučia tokius požymius, kaip galvos skausmą, pykinimo jausmą, silpnumą, kraujospūdžio padidėjimą ar sąnarių skausmą rekomenduojama šiomis dienomis pasaugoti save ir savo sveikatą.
Pažvelgus į Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) duomenis galima matyti panašias prognozes.
Pranešama, kad šiandien magnetinė audra nenusimato – geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos tarp 1.33-1.67 balo.
Rytoj, gruodžio 3 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas šoktels ir prasidės 5,67 balo magnetinė audra.
Poryt, gruodžio 4 dieną, prasidėjusi magnetinė audra tęsis. Tiesa, dienos eigoje jos stiprumas svyruos tarp 3,67-5,67.
Ką daryti susidūrus su sąnarių skausmu?
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi pranešimu spaudai apie tai, kaip padėti sau susidūrus su sąnarių skausmu. Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytoja Ugnė Savičienė patarė pirmiausia išbandyti natūralias priemones. Viena tokių yra maudžiančios vietos šildymas. Šiluma gerina kraujotaką, atpalaiduoja raumenis, gali sumažinti diskomfortą.
„Tinka ir įvairūs šildukai, ir mikrobangėje pašildytas švarus sausas rankšluostėlis, kurį reikia laikyti ant maudžiančios vietos. Namuose galima pasidaryti sūrias vonias – į vidutinio karščio vandens vonią įpilti 3 šaukštus paprastos valgomosios druskos ir pagulėti joje. Tokios vonios veikia sąnarius per įsitempusius raumenis, juos atpalaiduodamos, taip sumažinamas galūnių skausmas“, – patarė gydytoja.
Tiesa, per didelis karštis gali sukelti uždegimo paūmėjimą ar sąnarių skausmą lygiai taip pat, kaip ir šaltis bei drėgmė, todėl atliekant „namines“ procedūras nereikia persistengti. U. Savičienė sakė, kad sąnariams labai naudingos purvo procedūros – vonios ar aplikacijos, kurias galima atlikti sanatorijose ar sveikatinimo įstaigose. Purvo procedūrų metu šiluma efektyviai nuramina įsijautrinusį sąnarį ir sumažina skausmą.
„Nemažai daliai pacientų padeda ir apsilankymas druskų kambaryje. Veiksminga gali būti ir lazerio terapija, kurios metu mažinamas sąnarių skausmus sukeliantis uždegiminis procesas, o kartu veikiantys infraraudonieji spinduliai šildo. Procedūras individualiai turi parinkti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento būklę ir įvertindamas, ar nėra kontraindikacijų, tokių kaip onkologinės ligos ir panašiai“, – perspėjo specialistė.
Sąnarių skausmo prevencija
Kalbėdama apie profilaktines priemones, galinčias apsaugoti nuo sąnarių skausmo, FMR gydytoja išskyrė judėjimą ir būtinybę koreguoti mitybos įpročius – ypač jei sąnarių skausmai susiję su antsvoriu, mat kuo didesnis organizmo svoris, tuo labiau apkraunami sąnariai.
„Judėjimas neapkraunant sąnarių yra būtinas. Tinka trumpos, apie 10 min. mankštos dukart per dieną, vaikščiojimas, joga, plaukimas. Vandens procedūros yra efektyvios, nes vandenyje sąnariai neapkraunami, raumenys įdarbinami tikslingai. Todėl vasarą rekomenduoju plaukioti natūraliuose vandens telkiniuose, žiemą – baseinuose, taip pat išbandyti vertikalias vonias“, – sakė ji.
Savo ruožtu „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Evelina Šeibokaitė priminė, kad tinkamai sąnarių būklei palaikyti svarbi ir subalansuota mityba. Esant poreikiui palaikyti kremzlių elastingumą, taip pat tikslinga vartoti pakankamai Omega-3 riebalų rūgščių, kalcio, vitamino D ir C, maisto papildus su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu.
„Maisto papildai gali būti naudingi, tačiau jie neturėtų pakeisti subalansuotos mitybos. Siekiant profilaktiškai sumažinti kelių ir sąnarių skausmus, svarbiausia yra reguliari fizinė veikla ir sveikas gyvenimo būdas. Itin reikėtų vengti ilgalaikės sąnarių apkrovos ar nuolatinio sėdėjimo. Judėjimas ir normalus svoris yra esminiai sąnarių sveikatos aspektai, kurie padeda išvengti sąnarių skausmų ateityje“, – apibendrino vaistininkė.
