 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Artėja grėsminga magnetinė audra: 2 dienas apsibraukite raudonai

2025-12-02 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 09:50

Tiems, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, vertėtų pasiruošti, nes jau rytoj, gruodžio 3 dieną, smogs nauja magnetinė audra. Pranešama, kad ji sieks iki 5,7 balo.

Tiems, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, vertėtų pasiruošti, nes jau rytoj, gruodžio 3 dieną, smogs nauja magnetinė audra. Pranešama, kad ji sieks iki 5,7 balo.

REKLAMA
2

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad maksimalus jos aktyvumas pakils iki 4 balų.

Vis tik jau rytoj, gruodžio 3 dieną, magnetinė audra smogs su trenksmu. Pranešama, kad ji pasieks 5,7 balo. Tokios pat prognozės mus lydės ir poryt, gruodžio 4 dieną, mat pranešama, kad pasirodys 5,7 balo stiprumo magnetinė audra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl to visiems, kurie prasidėjus magnetinėms audroms jaučia tokius požymius, kaip galvos skausmą, pykinimo jausmą, silpnumą, kraujospūdžio padidėjimą ar sąnarių skausmą rekomenduojama šiomis dienomis pasaugoti save ir savo sveikatą.

REKLAMA
REKLAMA

Pažvelgus į Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) duomenis galima matyti panašias prognozes.

REKLAMA

Pranešama, kad šiandien magnetinė audra nenusimato – geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos tarp 1.33-1.67 balo. 

Rytoj, gruodžio 3 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas šoktels ir prasidės 5,67 balo magnetinė audra. 

Poryt, gruodžio 4 dieną, prasidėjusi magnetinė audra tęsis. Tiesa, dienos eigoje jos stiprumas svyruos tarp 3,67-5,67.

Ką daryti susidūrus su sąnarių skausmu?

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi pranešimu spaudai apie tai, kaip padėti sau susidūrus su sąnarių skausmu. Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytoja Ugnė Savičienė patarė pirmiausia išbandyti natūralias priemones. Viena tokių yra maudžiančios vietos šildymas. Šiluma gerina kraujotaką, atpalaiduoja raumenis, gali sumažinti diskomfortą.

REKLAMA
REKLAMA

„Tinka ir įvairūs šildukai, ir mikrobangėje pašildytas švarus sausas rankšluostėlis, kurį reikia laikyti ant maudžiančios vietos. Namuose galima pasidaryti sūrias vonias – į vidutinio karščio vandens vonią įpilti 3 šaukštus paprastos valgomosios druskos ir pagulėti joje. Tokios vonios veikia sąnarius per įsitempusius raumenis, juos atpalaiduodamos, taip sumažinamas galūnių skausmas“, – patarė gydytoja. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, per didelis karštis gali sukelti uždegimo paūmėjimą ar sąnarių skausmą lygiai taip pat, kaip ir šaltis bei drėgmė, todėl atliekant „namines“ procedūras nereikia persistengti. U. Savičienė sakė, kad sąnariams labai naudingos purvo procedūros – vonios ar aplikacijos, kurias galima atlikti sanatorijose ar sveikatinimo įstaigose. Purvo procedūrų metu šiluma efektyviai nuramina įsijautrinusį sąnarį ir sumažina skausmą. 

REKLAMA

„Nemažai daliai pacientų padeda ir apsilankymas druskų kambaryje. Veiksminga gali būti ir lazerio terapija, kurios metu mažinamas sąnarių skausmus sukeliantis uždegiminis procesas, o kartu veikiantys infraraudonieji spinduliai šildo. Procedūras individualiai turi parinkti gydytojas, atsižvelgdamas į paciento būklę ir įvertindamas, ar nėra kontraindikacijų, tokių kaip onkologinės ligos ir panašiai“, – perspėjo specialistė.

REKLAMA

Sąnarių skausmo prevencija

Kalbėdama apie profilaktines priemones, galinčias apsaugoti nuo sąnarių skausmo, FMR gydytoja išskyrė judėjimą ir būtinybę koreguoti mitybos įpročius – ypač jei sąnarių skausmai susiję su antsvoriu, mat kuo didesnis organizmo svoris, tuo labiau apkraunami sąnariai.

„Judėjimas neapkraunant sąnarių yra būtinas. Tinka trumpos, apie 10 min. mankštos dukart per dieną, vaikščiojimas, joga, plaukimas. Vandens procedūros yra efektyvios, nes vandenyje sąnariai neapkraunami, raumenys įdarbinami tikslingai. Todėl vasarą rekomenduoju plaukioti natūraliuose vandens telkiniuose, žiemą – baseinuose, taip pat išbandyti vertikalias vonias“, – sakė ji. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Evelina Šeibokaitė priminė, kad tinkamai sąnarių būklei palaikyti svarbi ir subalansuota mityba. Esant poreikiui palaikyti kremzlių elastingumą, taip pat tikslinga vartoti pakankamai Omega-3 riebalų rūgščių, kalcio, vitamino D ir C, maisto papildus su gliukozaminu, chondroitinu, kolagenu.

„Maisto papildai gali būti naudingi, tačiau jie neturėtų pakeisti subalansuotos mitybos. Siekiant profilaktiškai sumažinti kelių ir sąnarių skausmus, svarbiausia yra reguliari fizinė veikla ir sveikas gyvenimo būdas. Itin reikėtų vengti ilgalaikės sąnarių apkrovos ar nuolatinio sėdėjimo. Judėjimas ir normalus svoris yra esminiai sąnarių sveikatos aspektai, kurie padeda išvengti sąnarių skausmų ateityje“, – apibendrino vaistininkė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Tokio stiprumo magnetinė audra smogė seniai: pasiruoškite – štai kas laukia (2)
Magnetinė audra, lašelinė, greitoji (Nuotr. 123rf.com, ELTA)
Tęsiasi intensyvi magnetinė audra: štai kada smogs dar stipriau (1)
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Galingai prasidėjusi magnetinė audra smogs dar stipriau: įspėja visus (5)
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Smogs seniai regėto stiprumo magnetinė audra: štai kas laukia (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų