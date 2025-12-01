Šventės be alkoholio – neįsivaizduojama? Kunigas Dvareckas apie priklausomybes ir norą „išjungti“ save

Laidoje kunigas patvirtina, kad švenčių laukimas ne visiems yra vienodas. Anot pašnekovo, šiuo metu padaugėja susitikimų, kurių metu išsiskiria dvi pusės: vieni yra nusiteikę pozityviai ir su džiaugsmu nori atsisveikinti su tuo, kas slegia, o kitiems tai įtemptas metas, kai jaučiama atskirtis.
„Šventės, ypač Kalėdos, yra apie šeimą, o ta šeima nebūtinai atitinka svajonę ir tada galime jaustis brokuoti, netinkami ar nevykę“, – sako K. Dvareckas.
Šventės neapsieina be alkoholio
Laidos svečias pastebi, kad alkoholis Lietuvoje iš dalies yra kultūros dalis – pavyzdžiui, kaip svetingumo ženklas, tačiau labiausiai jis vartojamas tarsi norint išjungti tam tikrus „saugiklius“.
„Turbūt labiau kaip būdas tirpdyti tarp mūsų esančias sienas, visokius kompleksus, kurie trukdo pabendrauti iš širdies į širdį. Dažniausiai, kad patirtumėm bent tam tikrą saugumą vaikštom po grimais, po pareigomis, po įvaizdžiais ir kartais susitinka ne du asmenys, o du įvaizdžiai“, – sako kunigas.
Tai, kad sunku bet kokias šventes įsivaizduoti be alkoholio, parodo žmonių reakcijos ir skeptiškas požiūris į blaivą šventimo būdą:
„Atsimenu, kai organizavau savo gimtadienį ir buvau nusprendęs, kad dėl savo ligos ir pagarbos tiems, kurie ateis pas mane, kuriems tai būtų trigeris, kad nebus alkoholio. Mano tėčiui tai buvo didžiulis iššūkis: „Ta prasme? Visą gyvenimą nugyvenau ir, kai yra šventė, pirmiausia turi pasirūpinti gėrimais ir maistu, o tik paskui visa kita“. Ir tikrai yra paprasčiau, aš ir pats galvojau, kad man pigiau yra nupirkti kažkokį gėrimą, nei kviesti edukatorius, kurti programą, kad mes visi išeitumėm iš kažkokių rolių, pabūtumėm žaidybiškiau, kūribiškiau, pasijuoktumėm blaiviai“, – asmenine patirtimi dalijasi laidos svečias.
Tiesa, K. Dvareckas pastebi, kad dalis jaunos kartos žmonių sąmoningai renkasi blaivius susitikimus ir ieško būdų gražiai, ramiai saviraiškai be svaigalų, tačiau daugumai, ypač regionuose, alkoholis išlieka svarbia svetingumo išraiškos dalimi.
„Aš nežinau, kodėl mes galvojam, kad originalas, kurį Dievas sukūrė, yra prastesnis, nei tas įvaizdis, šaržas, kurį bandome kurti patys.“
Ar alkoholizmas vis dar yra stigma?
Paklaustas, kokie įvykiai dažniausiai paskatina priklausomus žmones imtis veiksmų ir ieškoti būdų gydytis, K. Dvareckas teigia, kad lūžis gali įvykti išgyvenant skirtingas patirtis.
„Vieniems teisėsauga pradeda švyturėliais rodyti, kad kryptis, kuria eini, yra susinaikinimo kryptis, kad būsi sulaikomas, kad reikia nustoti sau kenkti. Kitiems vaikų teisės gali būti paskata, kuri sako, kad tu gyveni, kaip gyveni, bet tavo aplinkoje nesaugu ir tai būna niuksas. Kitiems kažkoks konfliktinis patyrimas, suvokimas, kad niekada nenorėjau gyventi taip, kaip gyvenu. (...) Kur ta riba, kada žmogus atsimerks, suvoks ir kreipsis pagalbos, turbūt yra labai individuali“, – sako pašnekovas.
Kunigas laidoje pasidalijo istorija, kai su priklausomybės liga susidūrusiai merginai ištekant jos artimiesiems tuoktuves taip pat buvo sunku įsivaizduoti be alkoholio:
„Mama didžiausią šoką patyrė ne dėl to, kaip jiems seksi gyventi kartu, bet ką reiks dabar daryti, kai pasitinkam su duona ir samagonu? Nieko – galim pasitikti kitaip – su glėbiu, su gėle, galim kurti naujas tradicijas. Ką galvos giminė, kad ji dabar negers nieko, tegu ji imituoja gėrimą šventės metu? O kas čia gėdingo tiesiog nevartoti svaigalų?“
K. Dvareckas, pats patyręs, ką reiškia gyventi su priklausomybėmis, sako, kad daugiausiai spaudimo dėl svaigalų sulaukia iš regionuose gyvenančių artimųjų, kurie tarsi nesupranta, kur slypi problema, bijo aplinkinių nuomonių. Tai, anot kunigo, su liga susidūrusius asmenis gali pastūmėti atgal į priklausomybę.
Kas svarbiausia priklausomybių turinčiam žmogui? Kaip švęsti be svaigalų? Ar žmonės gali suklysti bandydami padėti? Kuo ypatingos dvi kaimynės Karoliniškėse? Atsakymai į šiuos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite teksto viršuje.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Laidos ir pašnekovo pristatymas
00:55 Kuo pašnekovui yra svarbus advento laikotarpis?
02:25 Kodėl šventės neapsieina be alkoholio?
05:10 Kaip šventėse atsisakyti alkoholio ir kokios gali būti alternatyvos?
07:55 Su kuo susiduria prie „Aš esu“ bendruomenės prisijungiantys asmenys ir ar alkoholizmo tema vis dar yra stigmatizuojama?
11:30 Kunigas dalijasi, kas jam pačiam padeda įtemptais momentais.
14:05 Kas svarbiausia priklausomybių turinčiam žmogui?
16:40 Ar šventiniu laikotarpiu išauga grėsmė grįžti prie svaigalų?
18:45 Ką išgyvena vieniši žmonės ir kaip susidoroti su vienatve?
21:30 Kaip susilaikyti nuo pagundų per šventes?
23:30 Kaip elgtis norint padėti priklausomybių turinčiam žmogui?