Žinomos Lietuvos juvelyrės gyvenimą sugriovė narkotikai: kartą pabudusi net medyje skubiai įspėja visus

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais Erika sutiko pasidalinti savo jautria istorija apie priklausomybės poveikį žmogui ir kelią jos atsisakymo link.
Tekstu Erika siekia padėti tiems, kurie šiuo metu susiduria su priklausomybės problema ir siekia jos atsikratyti.
Vartoti narkotikus pradėjo būdama 15 metų
Pradėjus kalbėtis su Erika, ji buvo atvira – prisiminti šį laikotarpį nėra lengva. Vis tik mintimis atsukusi laiką atgal ji pasakojo, kad pirmoji sandūra su narkotinėmis medžiagomis buvo vos sulaukus 15 metų.
„Kadangi esu meniška asmenybė, tai mano vaikystė visada buvo susijusi su meniškomis veiklomis. Draugai irgi buvo tokie patys. Dėl plačių pažiūrų ir dvasinių dalykų paieškų mes suradome narkotikus.
Buvo įdomu, ką tos patirtys atneša ir ką pavartojus galima pajausti. Tuo metu dar nežinojau, kad dvasinės patirtys įėjus pro „namo langus“, o ne pro „namo pagrindines duris“, gali atnešti siaubingų paliekamųjų reiškinių“, – atviravo Erika.
Pasiteiravus pašnekovės, ar, jos nuomone, aplinka labai stipriai prisideda prie tam tikro žmogaus požiūrio į narkotikus, ji tikino, kad taip.
Pasak Erikos, kuomet laikas yra leidžiamas su tais, kuriems narkotinių medžiagų vartojimas yra norma, sunku iš savęs tikėtis daugiau.
„Kai aplink supa to pačio mąstymo žmones, tai neįmanoma nenormalizuoti... Atrodė, kad viskas savaime aišku, net nemačiau to kaip blogo ar baisaus dalyko.
O narkotikų per prievartą tai niekas nekišdavo, jeigu norėdavai, pats ir gaudavai. Dar po to ir pasidalindavai su kitais. Tuo metu nesupratau, kad blogai darau“, – prisipažino ji.
Pavartojus narkotikų prabudo... medyje
Pasiteiravus Erikos, kokius jausmus jai kėlė tuometinis vartojimas, pašnekovė aiškino, kad jausmai buvo malonūs.
Tiesa, ji pridėjo, kad visa tai buvo iki tam tikros ribos – iki kol jie pradėjo veikti ne taip, kaip buvo norima.
„Iš pradžių buvo faini jausmai, iki kol pasidarė nebefaina. Kadangi vartojančių būdavo daug ir kūnas dar pakėlė, tai ir vartojau tiek, kiek galėjau.
Iš tikrųjų, man net keista prisiminti, iš kur tiek drąsos turėjau vienu metu šitiek nesąmonių vartoti“, – stebėjosi ji.
Pašnekovė taip pat pasidalijo vienu atveju, kuris jai įsiminė ilgam. Erika kalbėjo, kad viename festivalyje po narkotikų vartojimo ji buvo pakliuvusi į neįprastą situaciją.
„Atsimenu vieną festivalį, kai dingau porai dienų ir atsipeikėjau aukštai medyje prie scenos...
Vaizdas man tik po truputį grįžti pradėjo, o kaip aš ant to medžio atsiradau – net neįsivaizduoju, nes nukelti mane iš ten buvo labai sunku“, – dalijosi ji.
Perdozavimas tapo kritiniu tašku
Narkotikai Erikos gyvenime buvo 15–19 gyvenimo metais. Ji atskleidė, kad per keturis metus išbandė įvairias medžiagas, o visa tai galiausiai baigėsi perdozavimu.
„Perdozavimas buvo galutinis taškas, kada atėjo suvokimas, jog vis dėlto noriu gyventi pilnavertį gyvenimą, pati valdydama savo sąmonę, o ne valdoma narkotikų.
Didele dalimi narkotikus vartojau ne tik dėl to, kad laikinai suteikčiau linksmumo kūnui, bet ir todėl, kad galėdavau patirti įvairių dvasinių išgyvenimų.
Vis tik visi jie nebuvo tikri, jie nebuvo pasiekti iš blaivios sąmonės, jie buvo išmanipuliuoti vienų ar kitų medžiagų“, – prisipažino ji.
Po šios skaudžios patirties Erika nusprendė, kad narkotikams savo gyvenime ji deda tašką.
Pasak jos, tuo metu, kai priėmė šį sprendimą, atėjo tikrasis suvokimas, kad dvasinės patirtys – visai ne ten, kur jų buvo ieškoma.
„Viskas vyko labai natūraliai. Kadangi perdozavimo metu išgyvenau susitikimą su Dievu, manau, Jis man ir padėjo.
Stipriai pradėjau mąstyti apie tai, ko vertas toks gyvenimas, ir kad pati tikiuosi tiek iš savęs, tiek iš gyvenimo daugiau negu tik diena iš dienos vartojamų narkotikų ir buvimo tarp narkotikų pavartojusių žmonių.
Po perdozavimo dar vieną kartą buvo taip, kad paragavau „ratų“ ir „MDMA“, bet tie jausmai jau nebebuvo tokie faini ir malonūs, todėl natūraliai nebevartojau“, – paaiškino ji.
Siunčia žinutę visiems
Šie metai Erikai reikšmingi – gruodžio 20 dieną jai sueis 29-eri, o tai žymės 10-ies metų be narkotikų sukaktį.
Pasiteiravus pašnekovės, kokį patarimą ji siųstų tiems, kurie šiuo metu kovoja su priklausomybe nuo narkotinių medžiagų, Erika pasidalijo savo žiniomis:
„Gyventi be narkotikų yra įmanoma ir toks gyvenimas gali būti ne tik geresnis, bet ir daug tvirtesnis bei prasmingesnis nei trumpalaikės iliuzijos, kurias suteikia svaigalai. Turėti savo pačių valdomą sąmonę ir emocijas – tai didžiulis gėris.
Vartodami narkotikus mes dažnai bandome pabėgti nuo realybės, kuri mūsų netenkina, todėl linkiu paprašyti Dievo jėgų susidurti su ta nemalonia realybe ir suprasti, kad ją galima pakeisti. Žmonės gali tave palikti, bet Dievas – niekada, o turint Jį, tu turi viską.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!