Greiti pinigai veda į belangę – lietuvis Remigijus gavo 17 metų kalėjimo ir skaudžią pamoką

Nuo 2013-ųjų iki 2015 metų užsitęsusią „karjerą“ nutraukė teismo sprendimas, kuris Remigijų net 17 metų įkalino už grotų.
Teismas konstatavo, kad vyras minėtu laikotarpiu organizavo labai didelių kiekių narkotinių medžiagų įgijimą ir gabenimą į užsienio šalis. Nusikalstamai veiklai vykdyti vyras rūpinosi slėptuvėmis automobilyje, buvo klastojami ir transporto priemonių duomenys.
Pagrindinis maršrutas į Norvegiją
Bylos duomenimis, Remigijus su bendrais į nusikalstamą veiką įtraukdavo tarptautiniais maršrutais važiuojančius vairuotojus.
Puspriekabėse bei šaldytuvuose įrengtose slėptuvėse būdavo slepiami labai dideli kiekiai narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Vairuotojai sulaukdavo atitinkamų instrukcijų, ką turi daryti.
2013 m. pavasarį, kaip nustatė teismas, į Norvegiją buvo nugabentas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų, o 2014–2015 m. analogiška schema kartota gabenant labai didelius kiekius narkotinių medžiagų į Ispaniją, Nyderlandus, Vokietiją, Lenkiją ir Švediją.
„Įrodyta, kad kaltinamasis veikė organizuota grupe, iš anksto paskirstęs vaidmenis – nuo slėptuvių įrengimo iki legalių krovinių paieškos ir vairuotojų koordinavimo“, – konstatuota apeliacinio teismo nutartyje.
VIN klastojimai – grandinės dalis
Remigijus taip pat organizavo transporto priemonių VIN numerių klastojimą. Tai leido, kaip nurodė teismas, paslėpti nusikalstamus pervežimus.
„Tvarkingi transporto priemonių dokumentai buvo būtina šios nusikalstamos veikos priedanga“, – rašoma sprendime.
Sprendimą priėmęs Lietuvos apeliacinis teismas patikslino kelių epizodų kvalifikavimą, tačiau tai netapo pagrindu švelninti atsakomybę.
Už keturis labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimo bei gabenimo epizodus paliktos po 10 metų laisvės atėmimo bausmės.
Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso nuostatomis, teismas bausmes subendrino. Prie anksčiau Remigijaus atžvilgiu nustatytos 15 metų laisvės atėmimo bausmės dalinio sudėjimo būdu pridėta 2 metų dalis ir paskirtas galutinis įkalinimas 17 metų.
Dalis epizodų, susijusių su dokumentų panaudojimu ir tariamu neteisėtu turto legalizavimu, palikti be apkaltinamojo įvertinimo – dalyje jų Remigijus išteisintas, nes neįrodyta, kad jis dalyvavo nusikalstamoje veikloje.
Tiesa, teismo vertinimu, Remigijus buvo faktinis su pervežimais siejamų įmonių naudos gavėjas ir veiklos organizatorius. Į nusikalstamą schemą jis įtraukdavo vairuotojus bei vadybininkus, o techninius darbus (slėptuvių įrengimą, VIN perkalimus) patikėdavo atlikti meistrams.
„Instrukcijos vairuotojams, slėptuvių pritaikymas ir legalių krovinių parinkimas sudarė vieningą veikos planą“, – pabrėžė Apeliacinis teismas.
Šis sprendimas per 3 mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!