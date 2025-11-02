Policija sulaikė narkotikų platinimu įtariamus asmenis

Kaip praneša Policijos departamentas, šeštadienio rytą, apie 9.05 val., Varnių gatvėje buvo sustabdytas automobilis „Toyota Yaris“, kurį vairavo 2005 m. gimęs vyras. Pas jį rasti ir paimti 8 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotine medžiaga.
Taip pat vyro gyvenamame bute Baltų prospekte ir moters, gimusios 2005 m., automobilyje „BMW 740“ kratos metu rasta įvairių pakuočių su skirtingomis sintetinės kilmės, galimai narkotinėmis, medžiagomis bei dar trys tokie paketėliai rasti užkasti.
Įtariamieji uždaryti į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Už tai gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.
