 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose sulaikytas automobilį vairavęs girtas karys

2025-11-02 09:39 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 09:39

Šiaulių Dubijos gatvėje šeštadienį sulaikytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės karys.

Policija (nuotr. Policijos)

Šiaulių Dubijos gatvėje šeštadienį sulaikytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės karys.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie vidurdienį buvo sustabdytas nuosavas automobilis „Audi A4“, kurį ne tarnybos metu vairavo 1994 metais gimęs neblaivus neuniformuotas karys.

Jam nustatytas vidutinis 2,04 prom. girtumas.

Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo esant neblaiviam. Už tai gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų