Šiauliuose sulaikytas automobilį vairavęs girtas karys

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie vidurdienį buvo sustabdytas nuosavas automobilis „Audi A4“, kurį ne tarnybos metu vairavo 1994 metais gimęs neblaivus neuniformuotas karys.
Jam nustatytas vidutinis 2,04 prom. girtumas.
Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo esant neblaiviam. Už tai gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
