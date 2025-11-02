Panevėžyje 2 asmenys sumušė nepilnametį

Policijos departamento duomenimis, apie 4 val. Respublikos gatvėje du asmenys sumušė 2008 metais gimusį vaikiną, kuris gydomas ligoninėje Vilniuje.
Panevėžio apskrities policijos duomenimis, sulaikytas vienas taip pat 2008 metais gimęs įtariamasis. Kitas smurtautojas kol kas nenustatytas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA