 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje 2 asmenys sumušė nepilnametį

2025-11-02 10:04 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 10:04

Panevėžyje šeštadienio naktį du asmenys sumušė nepilnametį.

Policija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Panevėžyje šeštadienio naktį du asmenys sumušė nepilnametį.

REKLAMA
0

Policijos departamento duomenimis, apie 4 val. Respublikos gatvėje du asmenys sumušė 2008 metais gimusį vaikiną, kuris gydomas ligoninėje Vilniuje.

Panevėžio apskrities policijos duomenimis, sulaikytas vienas taip pat 2008 metais gimęs įtariamasis. Kitas smurtautojas kol kas nenustatytas.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Automobiliai (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Vilniuje pavogtas „Lexus“ su statybiniais įrankiais: nuostolis – beveik 20 tūkst. eurų
Nusikaltėlis. BNS Foto
Smurto protrūkis Jurbarko rajone: girtas vyras sužalojo pareigūnę (1)
Greitoji medicijos pagalba, ligoninė
Pėsčioji Vilniuje, prie Justiniškių stotelės, buvo partrenkta autobuso – vairuotojas sustojo ant perėjos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų