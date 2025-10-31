Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kaukusios pavojaus sirenos Vilniuje išgąsdino gyventojus: BPC sulaukė apie 100 skambučių

2025-10-31 21:53 / šaltinis: BNS
2025-10-31 21:53

Penktadienį vakarą Vilniuje, V. Gerulaičio gatvėje esančio biurų pastato „Simbiocity Nova" (buvęs „Technopolis Nova") darbuotojai be įspėjimo testavo garsinį oro pavojaus signalą.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Penktadienio vakarą Vilniuje, V. Gerulaičio gatvėje esančio biurų pastato „Simbiocity Nova“ (buvęs „Technopolis Nova“) darbuotojai be įspėjimo testavo garsinį oro pavojaus signalą.

0

Apie 19.40 val. ėmusi kaukti sirena ir kartojamas pranešimas apie oro pavojų išgąsdino aplinkinius gyventojus. Vilniaus policijos duomenimis, dėl šio įvykio Bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 100 sunerimusių žmonių skambučių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai, sirena ir pranešimas apie oro pavojų buvo girdimas 10–15 minučių. Pastato administracija apie planuojamą garsinio pavojaus signalo bandymą nebuvo informavusi nei policijos, nei ugniagesių gelbėtojų, nei savivaldybės.

Policijai ėmus aiškintis, kas vyksta, pastato administracijos atstovai pareigūnams teigė, kad aplinkinius gyventojus apie būsimą oro pavojaus sistemos bandymą esą informavę elektroniniais pranešimais. O specialiąsias tarnybas informuoti turėjęs darbuotojas neatliko savo darbo.

Pasak pareigūnų, pirmadienį teritorinis policijos komisariatas spręs dėl administracinės atsakomybės. 

