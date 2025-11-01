Dar 600 Lietuvos gyventojų neteko teisės dirbti su vaikais: „Diskriminacija truputėlį jaučiasi“

Vilnietis buvo atleistas iš darbo globos namuose, nes dėl prieš 18 metų padarytų nusikaltimų negavo nuo pernai lapkričio privalomo QR kodo.
Darbdaviai neprieštaravo
QR kodas liudija, kad šis turi teisę dirbti su vaikais.
„Prie sovietų laikų esu prisidūręs prie vagysčių, sunkesnių nusikaltimų. Buvau teistas penkeriems metams, o už narkotikų vartojimą ir dozės radimą šalia manęs buvau gavęs maždaug 8 mėnesius“, – sako darbo netekęs vilnietis.
Kitas vilnietis pasakoja darbo globos namuose netekęs, nes negavo QR kodo – mat prieš beveik 20 metų buvo teistas dėl narkotikų platinimo.
„Pradirbau 12 metų, darbdaviai norėjo, kad toliau dirbčiau, bet įstatymas neleido. Buvo suvesti duomenys į bazę, ir pagal juos nuspręsta, ar žmogus gali dirbti, ar ne“, – kalba darbo netekęs vyras.
Iš viso dėl narkotikų platinimo dirbti su vaikais neleista beveik 100 žmonių. Kalbinti vyrai viliasi, kad politikai pakeis įstatymus.
„Galbūt 10 ar 15 metų žmogus gyvena dorai ir atsakingai – kodėl jam nesuteikti tos galimybės? Diskriminacija truputėlį jaučiasi“, – sako vilnietis.
Visuomenė žiūri atsargiai
Tačiau kalbinti politikai nuolaidų daryti nelinkę.
„Tie, kas yra susiję su narkotikų platinimu, paprastai lieka įtakoje tų, kurie jiems narkotikus perduoda. Rizika kelių metų perspektyvoje niekur nedingsta“, – tikina Seimo Socialinių reikalų komiteto narys Linas Kukuraitis.
„Kas bando prekiauti narkotinėmis medžiagomis, turi turėti omenyje, kad teistumai pasibaigs, bet gali likti kiti ribojimai, kurie sukels daug problemų ateityje“, – sako Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narė Agnė Širinskienė.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė taip pat pritaria griežtoms taisyklėms.
„Aš suprantu, kad žmogus jau atliko bausmę, bet ar tikrai toks žmogus tinkamas auklėti ir prižiūrėti vaikus? Jie gali dirbti kitur, tačiau tiesiogiai su vaikais – ne“, – tikina E. Žiobienė.
Įžvelgia grėsmę vaikams
Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Dainius Žalimas nemano, kad draudimas iki gyvos galvos žmonėms, kadaise teistiems už tam tikrus nusikaltimus, pažeidžia Konstituciją.
„Nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar ne, tam tikra grėsmė vaikams vis tiek gali išlikti. O vaikų gerovė ir jų interesų pirmumas – Konstitucinio Teismo pripažinta vertybė“, – sako D. Žalimas.
Net jei teistumas yra išnykęs, su vaikais neturi teisės dirbti ne tik tie, kurie buvo teisti už narkotikų platinimą, bet ir už prekybą žmonėmis, nusikaltimus žmoniškumui, seksualinius, karo ir kitus itin sunkius nusikaltimus.
Iš viso nuo lapkričio QR kodų dėl teistumo dirbti su vaikais negavo beveik 600 žmonių.
„Pagrindiniai nusikaltimai, dėl kurių nesuteikiamas leidimas, – tai neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas parduoti ar platinti, disponavimas pornografine medžiaga, nužudymas, sunkus ar nesunkus kūno sužalojimas, fizinio skausmo sukėlimas, plėšimai“, – pasakoja Informatikos ir ryšių departamento direktorė Viktorija Rūkštelė.
Kodo negavusieji, pasak jos, neretai piktinasi.
„Būna, kad prakeikia, siunčia šmėklas, grasina mums“, – atvirauja V. Rūkštelė.
