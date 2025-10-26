Ispanija konfiskavo 6,5 tonos narkotikų laive prie Kanarų salų

Policijos pranešime teigiama, kad narkotikai buvo paslėpti laivo, plaukiojusio su Tanzanijos vėliava ir išplaukusio iš Panamos pakeliui į Vigo miestą Ispanijos šiaurės vakaruose, triume.
Pranešime spaudai teigiama, kad už kovą su prekyba narkotikais atsakinga JAV federalinė agentūra Narkotikų kontrolės administracija (DEA) suteikė svarbios informacijos, kuri leido sėkmingai įvykdyti operaciją.
Ispanija yra vieni iš pagrindinių kokaino patekimo į Europą vartų dėl savo ryšių su Lotynų Amerika, kur šis narkotikas gaminamas, ir geografinės padėties žemyno pietvakariuose.
Praėjusių metų spalį Ispanijos policija konfiskavo didžiausią kada nors konfiskuoto kokaino kiekį, kai aptiko apie 13 tonų kokaino, paslėpto bananų siuntoje į pietinį Alchesiraso uostą.
