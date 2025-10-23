Tragedija Ispanija: vyro kūnas rastas po metų

DNR analizė patvirtino, kad antradienį Turijos upėje rastas lavonas priklauso vienam iš trijų žmonių, paskelbtų dingusiais be žinios po 2024 metų spalio 29 dienos tragedijos, per kurią žuvo daugiau kaip 230 žmonių, sakoma Valensijos teismo pranešime.
Ši auka, kaip ir kiti du dingę žmonės, „jau buvo teisiškai paskelbta mirusia“, todėl žuvusiųjų skaičius nepadidėjo, pridūrė teismas.
