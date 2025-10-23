Kalendorius
Užsienis > Europa

Tragedija Ispanija: vyro kūnas rastas po metų

2025-10-23 17:07 / šaltinis: BNS
2025-10-23 17:07

Ispanijos valdžios institucijos ketvirtadienį pranešė, kad rado 56 metų vyro kūną, kuris mirė, kai jį pernai Valensijos rytiniame regione užklupo potvynis – daugiausiai aukų pareikalavusi nelaimė šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

DNR analizė patvirtino, kad antradienį Turijos upėje rastas lavonas priklauso vienam iš trijų žmonių, paskelbtų dingusiais be žinios po 2024 metų spalio 29 dienos tragedijos, per kurią žuvo daugiau kaip 230 žmonių, sakoma Valensijos teismo pranešime.

Ši auka, kaip ir kiti du dingę žmonės, „jau buvo teisiškai paskelbta mirusia“, todėl žuvusiųjų skaičius nepadidėjo, pridūrė teismas.

