Į baltą mišrainę dedate majonezą? Turi jums žinių

Naujienų portalui apie majonezo teikiamą naudą ir žalą sutiko papasakoti mitybos specialistas Paulius Paulauskas.
Jis ne tik atskleidė, kokia didžiausia problema kyla vartojant majonezą, tačiau taip pat nurodė, kuo kasdienybėje jį galima pakeisti.
„Majonezas, iš principo, yra riebi masė, kurios pagrindą sudaro aliejus. Dažniausiai į majonezą yra dedamas rapsų, saulėgrąžų aliejus, taip pat naudojami kiaušinio tryniai, kiaušinio milteliai, actas, druska, garstyčios.
Žinoma, taip pat jame gali būti konservantų“, – pagrindinius ingredientus nurodė P. Paulauskas.
Majonezo nauda ir žala
Pasiteiravus pašnekovo apie šio maisto produkto teikiamą naudą ir žalą, jis dalijosi, kad naudos yra mažiau.
Specialisto teigimu, jeigu šis maisto produktas, kaip ir kiti, yra vartojamas su saiku, tuomet iš jo galima gauti šio to naudingo, tačiau jeigu ne – gresia liūdnos pasekmės.
„Nedidelis kiekis bet kokio produkto reikšmingos žalos organizmui nedaro, tad vartojant nedidelį kiekį majonezo ir tai darant retai, galima gauti šiek tiek A, D vitaminų, jis gali pagerinti medžiagų įsisavinimą.
Vis tik geriau vietoje majonezo rinktis avokadus, riešutus siekiant to paties rezultato ir mažesnio kenksmingumo organizmui“, – sakė jis.
Pasak mitybos specialisto, problema atsiranda tuomet, kai žmonės pradeda majonezą naudoti kasdienybėje ir kabina jį pilnais šaukštais. Anot jo, tokiais tempais ir vartojimo kiekiais galima sulaukti bėdos.
„Visų pirma, majonezas yra labai kaloringas maisto produktas. 100 gramų majonezo galima aptikti 600-700 kalorijų.
Taip pat pastebima, kad majonezas gali ženkliai prisidėti prie uždegiminių procesų organizme – cholesterolio lygio kilimo, svorio augimo, virškinimo apsunkinimo. Taip pat gali sukelti mieguistumą“, – informavo specialistas.
Jis taip pat prabilo apie šventinį periodą, kai majonezo yra suvartojama daugiau. Anot P. Paulausko, tuomet didžiąją problemą sukelia papildomas vartojamas maistas ir gėrimai.
„Mūsų skrandžiui, virškinimo sistemai tai nėra gerai. Jeigu vartojame majonezą dažnai ir dideliais kiekiais, tai neverta tikėtis nieko gero“, – kalbėjo pašnekovas.
Kokį majonezą vertėtų rinktis parduotuvėje?
Pasiteiravus P. Paulausko, į kokį majonezą lietuviai turėtų atkeipti dėmesį parduotuvėse, jis pasidalijo keliais patarimais.
Pasak jo, tie, kuriems norisi majonezo skonio, tačiau norisi gyventi sveikiau, turėtų apsvarstyti „light“ (liet. – lengvesnio) majonezo pasirinkimą.
„Sakyčiau, kad „light“ majonezo versijos gali būti išeitis, jeigu yra siekiama majonezo skonio, bet norima negauti tiek daug riebalų ir kalorijų.
Žinoma, yra tų žmonių, kurie mano, kad tokio majonezo galima suvartoti daugiau. Čia jau klystama – geriau tada vartokite mažesnius kiekius įprasto majonezo negu didesnius kiekius „light“, – pabrėžė jis.
Taip pat P. Paulauskas rekomendavo atkreipti dėmesį į majonezo sudėti ir kainas. Pasak jo, vertėtų pasidomėti, kiek norimame įsigyti majoneze yra kalorijų, o taip pat rinktis brangesnį, kokybišką majonezą.
„Kai dairotės majonezo, atkreipkite dėmesį į kalorijas. Pasinagrinėkite etiketes, pasižiūrėkite, kiek kalorijų turi vienas ir kiek kitas.
Taip pat rekomenduočiau rinktis brangesnį majonezą, nes daugiau tikėtina, kad jis bus aukštesnės kokybės nei pigesnis. Ten dažniausiai yra naudojami geresni riebalai, o kadangi retas kuris majonezą naudoja kasdien, jo turėtų užtektų ilgesniam laikui“, – teigė specialistas.
Majonezo alternatyvos
Vis tik tiems, kurie nori ir gali gyventi be majonezo naudojimo kasdienybėje, P. Paulauskas taip pat turėjo naudingos informacijos.
Anot specialisto, yra tam tikrų maisto produktų, kurie gali tapti puikiomis naujomis alternatyvomis majonezui.
„Humusas yra puikus pakaitalas, jo skonis geras, jis turi mažiau riebalų, turi daugiau skaidulų ir naudingų medžiagų.
Taip pat rekomenduočiau išmėginti avokadą ir su juo daromas įvairias variacijas – štai, pavyzdžiui, daugumai patinka gvakamolė“, – teigė jis.
Jeigu vis tik humusas ar avokadas skaitytojų nežavi, P. Paulauskas taip pat paragino išmėginti neriebios grietinės ar jogurto pagrindo padažus.
„Neriebią grietinę ar graikišką jogurtą galima maišyti su citrina ar su garstyčiomis – tai puikus padažas, turintis mažai kalorijų ir daugiau naudingų medžiagų“, – užbaigė pokalbį pašnekovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.