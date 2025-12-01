Šie ženklai išduoda, kad jums laikas mesti gerti alkoholį: nesakykite, kad neįspėjo

Kadangi šventinių dienų laukia ne viena ir ne dvi, naujienų portalui tv3.lt apie alkoholio žalą sutiko papasakoti vaistinių tinklo „BENU“ vaistininkė Laura Kairiūkštienė.
Šventiniu periodu vartojamo alkoholio pasekmės
Įdomu tai, kad šventiniu periodu suvartojamo alkoholio pasekmės gali būti kiek kitokios nei vartojant alkoholį kasdienybėje. Kaip teigė vaistininkė, toks vartojimas kenkia netgi labiau.
Pasak jos, taip nutinka dėl to, kad suvartojamo maisto įvairovė yra dar didesnė, o visa ši „mišrainė“ ypatingai apkrauna organizmą.
„Šventiniu laikotarpiu alkoholis dažnai kenkia labiau, nes jis vartojamas kartu su riebiu, sūriu, saldžiu ar gausiu maistu, o tai dar labiau apkrauna organizmą.
Pavyzdžiui, riebus maistas apsunkina virškinimą, todėl kepenys turi dirbti dvigubai – jos skaido ir alkoholį, ir riebalus, o tai gali lemti kepenų perkrovą bei blogesnę savijautą kitą dieną“, – sakė ji.
Pasak vaistininkės, saldaus maisto vartojimas kartu su alkoholiu didina cukraus kiekį kraujyje, tad gali atsirasti energijos šuolių, o vėliau galima susidurti su staigiu nuovargiu.
O štai sūraus maisto vartojimas kartu su alkoholiu skatina skysčių kaupimąsi, troškulį, dėl to išgeriamo alkoholio kiekis yra didesnis.
„Virškinimo sistema gauna dvigubą smūgį, nes alkoholis dirgina skrandžio gleivinę, o sunkus maistas ilgiau užsibūna skrandyje, todėl dažnai pasireiškia tokie negalavimai kaip rėmuo, pilvo pūtimas ar pykinimas.
Be to, ir dehidratacija pasireiškia stipriau – kartu su alkoholiu vartojamas maistas dažnai turi daug druskos ir mažai vandens.
Taigi alkoholis šventiniu laikotarpiu ne tik vartojamas dažniau, bet ir jo poveikis būna sunkesnis, nes organizmas tiesiog perkraunamas“, – teigė ji.
Kas išduoda, kad vartojama per daug alkoholio?
Pasiteiravus pašnekovės, kokie ženklai išduoda, kad vartojame per daug alkoholio, ji nurodė, ko vertėtų nepraleisti pro akis.
„Esama kelių aiškių fiziologinių ir elgesio požymių, bylojančių, jog žmogus vartoja per daug alkoholio.
Pirmasis įspėjimas – kai norisi vis dažniau „atsipalaiduoti“ su taure, nes alkoholis tampa pagrindiniu būdu nusiraminti.
Taip pat sunerimti reikėtų tuomet, kai alkoholio prisireikia vis daugiau – tai reiškia, jog organizmas pripranta“, – sakė ji.
Vaistininkė pridėjo, kad susimąstyti vertėtų ir tada, kai dažnai yra patiriami pagirių simptomai, kurie pasireiškia ne tik per šventes, tačiau ir kasdienybėje.
Artimųjų pastabos taip pat yra rodiklis, į kurį vertėtų sureaguoti, nes ne visuomet patys galime aiškiai pamatyti realią situaciją.
„Apie per didelius kiekius signalizuoja ir fiziniai pokyčiai – svorio svyravimai, suprastėję kepenų veiklos rodikliai, nuovargis, odos problemos.
Galimi ir elgesio bei nuotaikų pokyčiai, pasireiškiantys agresyvumu, užmaršumu, kaltės jausmu po vartojimo“, – pranešė L. Kairiūkštienė.
Ji pridėjo, kad perteklinis alkoholio vartojimas per šventes kelia daug rimtų grėsmių tiek sveikatai, tiek saugumui. Pasak jos, padidėja apsinuodijimo rizika, o taip pat avarijų ir fizinių traumų rizika.
„Širdies, kepenų pažeidimai, psichikos sutrikimai – alkoholis gali išprovokuoti agresiją, nerimą, liūdesį ar net depresijos paūmėjimą po švenčių.
Be to, ypač pavojinga vartoti alkoholį su tam tikrais vaistais, pavyzdžiui, su raminamaisiais ar kraujospūdį mažinančiais“, – įspėjo ji.
Kaip sau padėti?
Pasiteiravus specialistės, ką daryti supratus, kad alkoholio vartojama ženkliai per daug, ji tikino, kad svarbiausia yra neignoruoti šio jausmo.
Problemos pripažinimas, anot jos, yra pirmas ir svarbiausias žingsnis siekiant sau padėti.
„Verta pasikalbėti su artimuoju, kuriuo pasitiki, nes palaikymas labai padeda. Be abejo, pagalbos galima kreiptis į šeimos gydytoją ar psichologą – ekspertai padės įvertinti būklę ir sudarys gydymo planą“, – sakė ji.
L. Kairiūkštienė pridėjo, kad svarbu rūpintis ne tik problema, tačiau taip pat ir savo kūnu, kad būtų galima padėti jam atsistatyti.
Svarbu ir tai, kad žmogus galėtų surasti bendruomenę, kurioje žmonės taip pat kovoja su šia problema:
„Reiktų gerti daug vandens, kokybiškai išsimiegoti, sveikai maitintis, vengti situacijų, kuriose sunku atsispirti alkoholiui.
Taip pat verta ieškoti pagalbos grupėse – pavyzdžiui, anoniminių alkoholikų grupėje, kurioje žmonės dalijasi patirtimi ir palaiko vieni kitus.“
