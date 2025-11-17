Paaiškėjo, ar nurimo alinančios magnetinės audros

Prognozuojama, kad šiandien aktyvumas dar pasieks 5 balų ribą, o artimiausios dienos numatomos ramios.
Artimiausių dienų prognozės
Meteoagent.com prognozių duomenimis, šiandien, lapkričio 17 dieną, aktyvumas sieks 5 balus. Tai laikoma riba, kai poveikį gali pajusti jautresni asmenys.
Rytoj, lapkričio 18-ąją, numatomas 3,7 balų aktyvumas, o lapkričio 19 d. jis turėtų dar labiau sumažėti iki 2,7 balų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien aktyvumas priartės prie 5 balų.
Pirmadienį aktyvumas daugiausiai pasieks 4,67 balus, vėliau sumažės iki 4-ių, o toliau visą dieną laikysis ties 3–3,67 balų riba.
Rytoj, antradienį, aktyvumas aukščiausiai kils iki 3,67 balų, mažiausias sieks 2 balus. Trečiadienis prognozuojamas dar ramesnis – aktyvumas sieks 2–2,67 balus.
Kodėl skauda galvą ir kaip numalšinti skausmą?
Dažnas simptomas, su kuriuo susiduria dažnas, būdingas ir magnetinių audrų laikotarpiu – galvos skausmas.
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi „Eurovaistinės“ pranešimu spaudai, kuriame vaistininkė Elvyra Ramaškienė komentavo apie tai, kaip sau padėti susidūrus su galvos skausmu, sukeltu įvairių priežasčių.
„Kartais galvos skausmą gali palengvinti paprasčiausia stiklinė vandens. Dehidratacija yra viena iš dažniausių galvos skausmo priežasčių, todėl išgėrus daugiau skysčių ir trumpam prigulus pailsėti, skausmas gali praeiti savaime“, – pasakojo vaistininkė E. Ramaškienė.
Kitas būdas – pakvėpuoti grynu oru lauke ar bent pravėdinti patalpą. Vaistininkė E. Ramaškienė paaiškina, kad deguonies stygius ir užsistovėjęs oras patalpoje gali sustiprinti galvos spaudimą ir taip iššaukti skausmus. Tuo tarpu grynas oras pagerina deguonies patekimą į smegenis, todėl gali palengvinti skausmą.
„Jei skauda galvą dėl įtampos ir patiriamo streso, gali padėti gilus kvėpavimas ar švelnus kaklo ir pečių masažas. Taip pat galima užsidėti šaltą kompresą ant kaktos arba šiltą – ant sprando, priklausomai nuo to, kokio tipo skausmas jaučiamas.
Šaltas kompresas dažniau padeda esant pulsuojančiam ar migreniniam skausmui, o šiltas – kai galvos skausmas susijęs su įsitempusiais sprando ar pečių raumenimis“, – sakė E. Ramaškienė.
Dar vienas natūralus būdas – išsijudinti: lengvas pasivaikščiojimas ar tempimo pratimai pagerina kraujotaką ir padeda sumažinti įtampą.
„Jei galvos skausmas stiprus ir nepraeina kelias valandas, svarbu pasirinkti tinkamą vaistą – dažniausiai gali padėti paracetamolis, ibuprofenas ar kiti nereceptiniai analgetikai.
Tačiau juos svarbu vartoti teisingai. Nevartokite didesnės dozės nei rekomenduojama. Taip pat pavartojus vaistų, tarp dozių reikėtų daryti bent 4-6 valandų pertrauką“, – pasakojo vaistininkė E. Ramaškienė.
Jeigu galvos skausmai dažnai kartojasi, patariama kreiptis į gydytoją – reikėtų išsiaiškinti priežastis ir atlikti būtinus sveikatos tyrimus. Dažnai pasikartojantys skausmai gali būti rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis.
