Galingai prasidėjusi magnetinė audra smogs dar stipriau: štai kas laukia mūsų

Prognozuojama, kad šiandien aktyvumas peržengs 5 balų ribų, o jau rytoj kils ir virš 7 balų – tokio stiprumo magnetinės audros gali turėti poveikį ir sveikiems asmenims.
Toliau siautėja galinga magnetinė audra
Kaip skelbia meteoagent.com, jų prognozių duomenimis šiandien, lapkričio 11 dieną, aktyvumas pakils iki 5,7 balų.
Rytoj, lapkričio 12-ąją, prognozuojamas net 7,3 balų aktyvumas – tai jau traktuojama kaip labai stipri geomagnetinė audra.
Vis tik, kol kas pateikiami duomenys rodo, kad lapkričio 13 d. pagaliau galėsime nors šiek tiek atsipūsti, nes aktyvumas sumažės iki 4,7 balų.
Toliau pažvelkime į Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozę.
Joje matyti, kad šiandien, antradienį, aktyvumas daugiausiai kils iki 5,67 balų – tokius skaičius pasieks artėjant nakčiai.
Rytoj, trečiadienį, po vidurnakčio aktyvumas sieks 5 balus, tuomet šoktels iki 7,33. Vėliau sumažės iki 6 balų, o toliau svyruos tarp 3,33–4,67 balų.
Ketvirtadienis numatomas kiek ramesnis. Prognozėse nurodoma, kad aktyvumas daugiausiai turėtų pasiekti 4,67 balus, tačiau toks išsilaikys neilgai, o visą dieną svyruos nuo 2,67 iki 3,67 balų.
Aukšto kraujospūdžio daroma žala
Magnetinių audrų poveikis gali pasireikšti įvairiais simptomais: galvos skausmu, pykinimu, nuovargiu, raumenų ir sąnarių skausmais. Taip pat siautėjant geomagnetinėms audroms gali padidėti kraujospūdis.
Aukštas kraujospūdis – problema, paveikianti daugybę žmonių. Apie tai, kokios yra dažniausios padidėjusio kraujospūdžio priežastys ir kaip sau padėti jį sumažinti natūraliais būdais, anksčiau laidoje „Kviečiame daktarą“ pasakojo profesorius Alvydas Unikauskas.
Kiekvieno mūsų kūnuose yra net 160 tūkst. kilometrų kraujagyslių, arterijos išsišakoja ir vis smulkėja, kol galiausiai tampa tokios smulkios, kad pereina į kapiliarus.
Kraujagyslių yra kiekvienoje kūno kertelėje, o plonos kraujagyslės reikalingos tam, kad per jų sieneles iš kraujo į kitus audinius patektų reikalingos medžiagos.
„Įsivaizduokite, kad jūsų kraujo spaudimas padidėjęs ir šis padidėjęs kraujo spaudimas pradeda žaloti tas kraujagysles. Šias smulkutes kraujagysles padidėjęs kraujospūdis pradeda ardyti ir vyksta vienas labai nemalonus dalykas – mes toje vietoje prarandame kraujotaką.
Padidėjęs kraujo spaudimas ypač veikia širdį, inkstus, akis: akių dugną, tinklainę ir smegenis“, – pasakojo A. Unikauskas.
Jis pridūrė, kad sergant arterine hipertenzija, tris kartus padidėja insulto rizika, nes kraujagyslės yra sužalotos ir pro jas neprateka kraujas. Be to, jei jums daugiau nei 60 metų, tikimybė, kad jums padidės kraujospūdis, yra 50 procentų.
Dažniausios padidėjusio kraujospūdžio priežastys
Daugeliu atveju diagnozuojama pirminė hipertenzija, kai kraujospūdžio padidėjimo priežastis nėra visiškai aiški, todėl, anot profesoriaus, svarbu žinoti bendras priežastis, dėl kurių dažnai padidėja kraujo spaudimas.
„Viena iš priežasčių – trūksta kalio. Yra pastoviai sakoma žmonėms, kuriems padidėjęs krujo spaudimas, kad jiems reikia valgyti mažiau druskos.
Iš tikrųjų, reikėtų daryti kitaip – ne druskos kiekį mažini, nes iš tikrųjų jos valgyti reikia tiek, kiek jūsų skonis reikalauja, o reikia kaip tik didinti kalio kiekį“, – aiškino gydytojas ir pridūrė, kad geriausias natūralus kalio šaltinis – lapinės daržovės.
Dar viena galimų priežasčių – magnio trūkumas ląstelės viduje. Tai itin aktualu žmonėms, kuriems skirtas gydymas preparatais, vadinamais kalcio kanalo blokatoriais.
Padidėjusį kraujospūdį gali lemti ir vitamino D trūkumas: „Žmonėms, kuriems kraujo spaudimą mažinti padeda vaistai, kurių pavadinimas baigiasi galūne –prilis arba –sartanas, kaip taisyklė, atstačius vitamino D kiekį kraujyje sumažėja kraujo spaudimas.“
Geriausias vitamino D šaltinis – saulės spinduliai, tačiau jei renkatės vartoti maisto papildus, įsitikinkite, kad vartojate vitaminą D3. Kraujo spaudimas didėja ir esant atsparumui insulinui.
Be viso to, A. Unikauskas atkreipė dėmesį į dar vieną svarbią medžiagą – azoto oksidą, kurio trūkumas gali lemti kraujospūdžio didėjimą.
„Jis praplečia kraujagysles. Kai jis jas praplečia, kraujotaka pagerėja ir nebūtina organizmui kelti kraujo spaudimo.
Azoto oksido gamybai organizme reikalingas fermentas. <...> Logika diktuoja, kad šio fermento trūkumą galėtų sumažinti preparatas L-argininas, kuris padėtų padidinti azoto oksido gamybą organizme“, – aiškino profesorius.
L-argininas yra baltymas, tiksliau – aminorūgštis, galinti padėti azoto oksido gamybą, kurio vartojant L-argininą gauname daugiau, kraujagyslės yra labiau išplėstos ir kraujospūdis būna mažesnis, nes kraujagyslėse yra mažesnis pasipriešinimas.
Patarė, kaip sumažinti kraujospūdį natūraliais būdais
A. Unikauskas taip pat pasidalino patarimais, kaip padėti sau natūraliais būdais sumažinti kraujo spaudimą. Pirmiausia, anot profesoriaus, padeda saulė, kai ji yra zenite. Padeda ir šviežiai spaustos žalių, nevirtų burokėlių sultys.
„Kas dar įdomu, padeda ir česnakas – jis turi savyje cheminių junginių, kurie veikia panašiai, kaip angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius“, – pridūrė.
Smulkias kraujagysles labai lengvai paveikia padidėjęs kraujo spaudimas, todėl reikėtų pasirūpinti ir vidinio kraujagyslių sluoksnio stiprinimu, kad šios būtų apsaugotos nuo žalojančio aukšto kraujospūdžio poveikio. Čia į pagalbą gali atskubėti vitaminas E.
Vis tik, gydytojas pabrėžia, kad vartoti reikėtų ne tokoferolį vitaminą E, kuris yra susintetintas, o tokotrienolį – natūralų vitaminą E, kurio poveikis stipresnis.
Laidos viešnia „Eurovaistinės“ vaistininkė Fausta Barisevičienė pridūrė: „Vitamino E natūraliai yra žuvyje, mėsoje, grūduose, ankštinėse daržovėse, daržovėse bendrai. Tik tam, kad gautume reikalingą dienos ar paros normą, turėtume suvalgyti labai daug, dėl to į pagalbą ateina koncentruotos priemonės.“
Matuotis ir stebėti savo kraujospūdį yra itin svarbu, tad A. Unikauskas primena – prieš jo matavimą 15 minučių reikėtų ramiai pasėdėti, negerti kavos, nerūkyti. F. Barisevičiūtė priduria, kad matuoti reikėtų ne vieną kartą, o bent du ar tris, nes pirmasis ne visada būna tikslus.
