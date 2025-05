Kankina aukštas kraujospūdis? Kuo greičiau išmeskite 4 produktus

Mitybos specialistas Mantas Liekis naujienų portalui tv3.lt pabrėžia, kad mityba veikia ne tik kūno svorį, bet ir kraujospūdį, ypač jei šis priklauso nuo genetinių veiksnių.

„Koreguodami mitybą – pavyzdžiui, sumažindami druskos kiekį ar gerindami skysčių balansą organizme – galime paveikti, kiek druskos gauname ir kiek skysčių sulaikome. Mityba daro įtaką kraujagyslių elastingumui, uždegiminiams procesams organizme bei tam, kaip mūsų hormonai reaguoja į tam tikrus maisto produktus“, – sako jis.

Specialistas priduria, kad tinkama mityba gali padėti sumažinti kraujospūdį, o netinkama – jį padidinti, ypač jeigu žmogus priauga daugiau svorio arba renkasi nekokybiškus produktus, kuriuose yra daug natrio, kuris sulaiko vandenį organizme ir taip didina spaudimą.

Produktai, didinantys kraujospūdį

Mitybos specialistas M. Liekis įspėja, kad didžiausią įtaką kraujospūdžio kilimui daro perdirbti produktai, kuriuose gausu druskos.

„Daugiausiai kraujospūdį kelia perdirbti produktai, pusgaminiai ir produktai, turintys daug druskos. Tie patys bulvių traškučiai, šaldytos picos, rūkyta žuvis, dešros įvairios.

Šių produktų daug suvalgius galima tikėtis, kad iš jų gausime daug druskos ir kraujospūdis gali padidėti. Juos reikėtų valgyti labai atsakingai“, – pažymi pašnekovas.

Be to, netinkama mityba sukelia skysčių susilaikymą organizme, kas prisideda prie spaudimo padidėjimo. Todėl svarbu riboti druskos kiekį iki 5 gramų per dieną, o taip pat kontroliuoti skysčių balansą.

Produktai, mažinantys kraujospūdį

Siekiant išlaikyti sveiką kraujospūdį, verta rinktis maisto produktus, kurie padeda jį mažinti.

„Daugiausiai galima rinktis lapines daržoves, bulves su lupena, avokadus, riebią žuvį, lašišą, skumbrę, česnakus, juodą šokoladą“, – vardija M. Liekis.

Taip pat jis pataria valgyti pilno grūdo produktus, turinčius daug skaidulų, pavyzdžiui, avižas, ir uogas – mėlynes bei šilauoges. Tačiau, anot mitybos specialisto, vien mitybos pagalba kartais kraujospūdžio sutvarkyti nepakanka.

Specialisto teigimu, rekomenduojama laikytis DASH principų (DASH – mitybos metodas hipertenzijai mažinti (angl. Dietary Approaches to Stop Hypertension), vengti perdirbtų produktų, sūrių, riebių gaminių, mažinti gyvulinės kilmės riebalų, pridėtinio cukraus ir alkoholio vartojimą.

Taip pat svarbu gerti pakankamai mineralinio vandens, užsiimti fizine veikla, siekti normalaus kūno svorio, atsisakyti rūkymo bei kitų žalingų įpročių, gerinti miego kokybę ir vengti didelio streso darbe.

„Ne vien tik mityba yra svarbi“, – pabrėžia specialistas.

Kalio, magnio ir kalcio reikšmė kraujospūdžiui

Kalis, magnis ir kalcis vaidina svarbų vaidmenį kraujospūdžio reguliavime.

„Kalis pašalina natrį, mažina kraujospūdį. Daugiausiai kalio galime gauti iš bananų, bulvių, pupelių, pomidorų, abrikosų, špinatų“, – aiškina M. Liekis.

Jis atkreipia dėmesį ir į magnio naudą: „Magnis daugiau atpalaiduoja kraujagysles, jo galima gauti iš migdolų, grikių, pačių špinatų, avinžirnių, moliūgų sėklų.“

Be to, kalcis svarbus širdies ir kraujagyslių elastingumui bei kaulams.

„Jo daugiausiai galima gauti iš jogurtų, varškės, brokolių, sardinių, lapinių kopūstų“, – priduria specialistas.

Paklaustas apie specifinius vaisius ar daržoves, padedančius sumažinti spaudimą, jis įvardija: „Brokoliai, bananai, apelsinai, greipfrutai, mėlynės ir salierai“.

Visgi jis pažymi, kad „nėra specifinio produkto, kuris padėtų išskirtinai pakeisti situaciją. Reikia, kad būtų visuma ir gautumėte pakankamai kalio, magnio, natrio ir tarp jų kad būtų didžiausias balansas“.

Kavos ir arbatos įtaka kraujospūdžiui

Kofeinas laikinai gali padidinti kraujospūdį, ypač žmonėms, kurie nėra pripratę jo vartoti.

„Didesnis kofeino vartojimas tikrai gali padidinti kraujospūdį, tačiau jei žmogus kavą vartoja nuolat ir organizmas prie jos pripratęs, poveikis gali būti mažesnis. Visgi, jei žmogus turi padidėjusį kraujospūdį, jis turėtų stebėti, kaip didesnis kavos kiekis jį veikia“, – pasakoja M. Liekis.

Taip pat yra žinoma, kad „žalioji arbata ir juodoji arbata ilgainiui gali turėti netgi kraujospūdį mažinantį poveikį, geriama saikingai, tačiau reikėtų žiūrėti, kaip pats organizmas reaguoja būtent į žaliosios ar juodosios arbatos vartojimą“.

„Jeigu geriate kavą, reikėtų stengtis neviršyti dviejų puodelių kavos per parą“, – rekomenduoja specialistas.

Apibendrinant, tinkama mityba ir gyvenimo būdas yra svarbūs kraujospūdžio reguliavimo veiksniai. Verta mažinti druskos kiekį, rinktis daug kalio, magnio ir kalcio turinčius produktus, vengti perdirbtų maisto gaminių bei stebėti savo organizmo reakciją į kofeiną.