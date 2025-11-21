Šaltibarščiai – jau ir Italijoje: grįžęs ten, kur prasidėjo jo kulinarinis kelias, Gian Luca parodė, kuo didžiuojasi Lietuva

Tiesa, nors aistrą maisto gamybai pajuto dar mokyklos laikais, vėliau Gian Luca turėjo ir kitų pomėgių bei svajonių – studijavo ir dirbo bei į Lietuvą buvo pakviestas visai kitais keliais, rašoma pranešime spaudai.
Tačiau Lietuvoje sukūręs šeimą jis suprato, kad, kaip ir daugelyje kitų gyvenimo situacijų, jam labai praverčia jo žinios virtuvėje. Todėl jis nusprendė jas patobulinti ir įstojo į kulinarijos institutą IFSE Italijoje. Būtent šį institutą laidos žiūrovai išvys šio sekmadienio laidoje.
„Čia pamatysite ir pirmuosius mano mokytojus, kurie mokė būti ne šiaip virėju, o virtuvės šefu“, – atskleis jis.
Anot Gian Lucos, čia atvažiuoja studijuoti žmonės iš viso pasaulio. Be to, šį institutą yra baigę dar du studentai ir iš Lietuvos!
Beje, būtent tuo metu, kai buvo filmuojama laida, institute vyko egzaminai. Gian Luca papasakos, kodėl studentai atsiskaityti eina kas dvi minutes, ir kaip atrodo jų mokslų baigimų šventė, praėjus 18 mėnesių nuo pradžios.
Gian Luca žiūrovus pakvies susipažinti ir su instituto įkūrėju. „Iš čia išėję, visuomet turi darbą – jie gabūs, todėl randa savo vietą. Mūsų mokymai remiasi labai dideliu praktikos kiekiu – net 6 valandos praktikos per dieną. Tai žmonėms, kurie turi pagrindinį reikalavimą – aistrą – leidžia visko išmokti“, – sakys jis.
Institute mokosi ne tik jaunimas. Anot Gian Lucos, kartą čia semtis žinių atvyko ir kunigas, kuris norėjo pakeisti savo gyvenimą. O dabar jis netgi dirba restorane kaip virtuvės šefas!
Savo ruožtu Gian Luca, baigęs IFSE profesionalaus virėjo studijas, turėjo galimybę stažuotis „Michelin“ įvertinimą turinčiuose restoranuose. Taip pat labai didelę patirtį gavo keliaudamas po šalį ir regioninės virtuvės paslapčių mokydamasis iš vietinių gyventojų ir savo amato meistrų.
O dabar, sugrįžęs čia, Gian Luca pamokys dabartinius akademijos studentus pasigaminti tradicinį lietuvišką patiekalą – mūsų garsiuosius šaltibarščius. Tik šįkart jie atrodys tarsi pirkti prabangiausiame restorane už nemenką sumą pinigų!
Netradiciniai šaltibarščiai
Ingredientai:
- 250 g kefyro;
- 3 vnt. putpelių kiaušinių;
- 40 g ridikėlių;
- 80 g marinuotų burokėlių;
- 60 g ilgavaisių agurkų;
- 5 g svogūnų laiškų;
- 5 g krapų;
- 5 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 2 g druskos;
- 1 g pipirų;
- 90 g (2–3 vnt.) mažų bulvyčių.
Gaminimo eiga
Išverdame putpelių kiaušinius ir mažas bulvytes su lupenomis. Plonomis riekelėmis supjaustome ilgavaisį agurką. Su šlakeliu alyvuogių aliejaus bei žiupsneliu druskos įdedame riekeles į vakuumatorių, kad taptų itin plonos ir agurkas lengvai pasimarinuotų.
Supjaustome ridikėlius griežinėliais. Kefyrą ir marinuotus burokėlius sumalame trintuvėje, įberiame druskos bei pipirų. Supjaustome krapus ir svogūnų laiškus. Į formelę dedame agurkus, burokėlius, putpelių kiaušinius ir pjaustytas mažas bulvytes. Viską užpilame trinto kefyro ir marinuotų burokėlių mase. Skanaus!
